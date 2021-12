Nuñez asegura que "el PP-CLM seguirá dando la batalla, pleno tras pleno, para que se bajen los impuestos en esta tierra al igual que lo han hecho las comunidades gobernadas por el PP”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 30 de diciembre de 2021 , 13:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado hoy que Page y el socialismo de esta tierra “desaparecen” y “abandonan” a los castellanomanchegos cuando más falta hacen. “Page ha dejado muy claro cuáles son sus prioridades”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Toledo, tras realizar balance del año 2021, donde ha advertido que “cada vez que hay un momento de tensión y una circunstancia problemática en la que es necesario que el Gobierno regional esté, desaparecen”.



En este sentido, ha recordado que esta es la actitud que Page ha tenido con “cada ola de la pandemia” y, además, también ocurrió cuando la borrasca Filomena. Así, Núñez ha preguntado si alguien recuerda una imagen de Page trabajando para aliviar la situación de Filomena, o si alguien ha visto a Page pisar el terreno durante las inundaciones que tuvieron lugar este verano.



“Cada vez que hay un problema en esta región, Page no está”.



Page más Sánchez es igual a Socialismo



Además, Núñez ha asegurado que Sánchez más Page es igual a Socialismo. Así, ha insistido en que cada vez que se han debatido propuestas en las Cortes Regionales en defensa de los castellanomanchegos, Page ha votado en contra.



El presidente del PP-CLM se ha referido a asuntos como la prohibición de indultar a los que han querido romper nuestro país, debates en contra de la subida del precio de la luz, o la reprobación del ministro Garzón por su campaña de ataque contra los ganaderos sobre el consumo de carne.



“Page no va a tomar ni una sola medida que vaya en contra de Sánchez”.



“Page ha dejado claro cuáles son sus prioridades”



Así mismo, Núñez ha lamentado que Page ya ha dejado claro cuáles son sus prioridades, y, en este caso, ha sido pagar el cumpleaños de Tamara Falcó. “En plena sexta ola, Page se dedica a financiar fiestas de una famosa con el dinero de nuestros impuestos”.



De esta manera, ha señalado que, se gasta el dinero de los castellanomanchegos en pagar fiestas, pero no lo dedica a repartir test gratuitos a los ciudadanos o a reforzar la Atención Primaria en un momento de colapso sanitario.



También, se ha referido al hecho de que el presupuesto regional para 2022 en materia sanitaria se hay reducido en 60 millones de euros en un momento en el que “hay largas colas en los centros de salud y la Atención Primaria está desbordada”.



Los viajes de Page son interminables



Y todo ello, ha denunciado, con “un denominador común”, los viajes de Page. “Ha viajado más de Willy Fog. Sus viajes son interminables”. Así, ha señalado que ha estado en Dubai, en Lisboa, en Roma, y en Canarias cuando había cierre perimetral en nuestra región y no podíamos salir de Castilla-La Mancha.



Así, ha recordado que Page viajó a Canarias con la excusa de la firma de un convenio que ya se había firmado con anterioridad mientras los castellanomanchegos estábamos encerrados. “Cada vez que llega un fin de semana y un puente Page se va”.



En este sentido, ha recalcado que “Page no está” cuando los agricultores tienen problemas, cuando se sube la cuota de los autónomos, cuando se cambia la reforma laboral, o cuando el ahorro familiar se va a ver perjudicado ante el incremento del IPC en un 6,7 por ciento”.



“Cada vez que hay un problema Page no está, y eso es un drama par Castilla-La Mancha, ya que, cuando uno es presidente tiene que estar en los problemas y ofreciendo soluciones”.



“Muchas gracietas y pocas soluciones”



También, Núñez ha denunciado que Page se haya dedicado a hacer “gracietas” en cada rueda de prensa o intervención pública. “Muchas gracietas y pocas soluciones”.



Por otra parte, ha recordado que Page ha dejado “escapar mucho dinero para Castilla-La Mancha”, ya que “no se ha puesto serio con el tema de la financiación autonómica”. Así, ha señalado que “no hemos visto a Page reclamar, en el seno del Palacio de la Moncloa, más dinero para nuestra tierra” y que, con el actual sistema, perdemos mil millones de euros al año.



Además, en el reparto de fondos europeos a las Comunidades Autónomas, nuestra región “vuelve a salir perjudicada”, recibiendo 290 euros por cada habitante mientras que Extremadura recibe 405 euros. “Cada vez que se reparte dinero estamos siempre al vagón de cola, y eso se debe a la falta de trabajo y a que se dedica a hacer gracietas en lugar de gestionar”.



“Con el socialismo de Page tenemos más insultos, más faltas de respeto, más mentiras y menos dinero”.



Sobre la Ley de Ocupación, Núñez ha señalado que la que aprobó el PSOE “no ha servido para nada”, y, además, se ha creado un nuevo impuesto para las viviendas que están vacías.



Y respecto a la gestión de la pandemia, el presidente del PP-CLM ha recordado que han fallecido más de 10 mil personas en nuestra región, siendo la comunidad en la que menos pruebas diagnósticas se realizan, y la primera en tasa de mortalidad y la segunda en tasa de letalidad.



Así, ha explicado que, la región realiza 2.029 pruebas por cada cien mil habitantes, siendo la que menos hace de toda España, y la tasa de positividad ronda el 15 por ciento.



Sobre la compra de 9 robots anunciado por Page para detectar la covid, Núñez ha preguntado dónde están, y si están escondidos, ya que de momento nadie los ha visto.



Además, ha preguntado si los robots están en algún almacén “junto a los respiradores que llegaron de Turquía”.



También, ha lamentado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que más impuestos paga, solo por detrás de Cataluña y Cantabria. Y, indicado que Page solicitó una Ley de Armonización Fiscal para que se produzca una subida general de impuestos en todo el país.



Pese a ello, el PP-CLM “dará la batalla” para que se bajen los impuestos en nuestra región. Y, ha señalado que “hasta en 7 ocasiones Page ha votado en contra para bajar los impuestos en Castilla-La Mancha”.



“Desde el PP-CLM seguiremos dando la batalla, pleno tras pleno, para que se bajen los impuestos en esta tierra al igual que lo han hecho las comunidades gobernadas por el PP”.