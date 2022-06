Nuñez señala que aquellas comunidades que se han “alejado” de las políticas socialistas como Andalucía o Madrid están creciendo y progresando, y si el modelo del PP ya funciona en otras autonomías, “también quiero que funcione en Castilla-La Mancha”

viernes 03 de junio de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, está “convencido” de que el “modelo andaluz” puede funcionar en nuestra región para que la comunidad pase de ser “el vagón de cola” a la “locomotora” del país.



Así se ha pronunciado Núñez, en Daimiel (Ciudad Real), donde ha insistido en que el modelo de Andalucía o el modelo de la Comunidad de Madrid puede funcionar en nuestra región, y, por eso, de aquí a las elecciones autonómicas y municipales, el PP-CLM va a trabajar intensamente para ser capaces de comprometernos con el conjunto de los castellanomanchegos en ese cambio de modelo.



En este sentido, ha asegurado que Juanma Moreno ha sabido cambiar las políticas socialistas que “no funcionaban” en Andalucía y traer políticas de gestión seria y solvente.



De esta manera, ha señalado que él, como presidente del PP-CLM, ha venido a Castilla-La Mancha para “servir” a los castellanomanchegos y decirles que esta tierra puede ser lo que quiera ser, que nuestra región no tiene límites y que el socialismo es el que los lleva poniendo cerca de 40 años de gobierno.



Así mismo, ha valorado la gestión eficaz y eficiente del modelo político que representa Juanma Moreno que ha demostrado que, en tan solo una legislatura, ha conseguido “trasformar” Andalucía y hacer de la comunidad una región “puntera” que lidera el crecimiento económico y la creación de empresas, ya que, bajando impuestos está recaudando más porque “poner el dinero” en las manos de los ciudadanos y se produce un mayor consumo.



Por eso, ha pedido “abiertamente” el voto para Juanma Moreno y para el PP de Andalucía y lo hace “convencido” por su gestión eficaz y pegada al terreno que ha dado como fruto una comunidad que ha pasado a ser la “locomotora” del país.



Además, ha señalado que Juanma Moreno se ha ganado que la confianza de los andaluces porque confían en su proyecto mayoritario en torno a un presidente, y eso será bueno para España.



“Si bajando los impuestos en Andalucía ha funcionado, por qué no puede funcionar en Castilla-La Mancha”, ha recordado Núñez. Y, si Andalucía, bajando impuestos ha mejorado el empleo y ha aumentado la recaudación y ha mejorado la sanidad, la educación y las políticas sociales, por qué ese modelo no puede funcionar también en nuestra región, ha insistido.



También ha recalcado que aquellas comunidades que se han “alejado” de las políticas sociales como Andalucía o Madrid, están creciendo y progresando, y si el modelo del PP ya funciona en otras autonomías, “también quiero que funcione en Castilla-La Mancha”



Por otra parte, Núñez ha criticado que el Gobierno de Sánchez y Page no esté siendo capaz de gestionar las ayudas europeas, ya que estamos devolviendo un porcentaje “altísimo” de ayudas que llegan de Europa, y, ha lamentado que la alta burocracia y el papeleo hagan imposible que los autónomos y las pymes puedan tramitar cualquier tipo de ayuda porque les “inundan” con documentación.



Así, ha apuntado que nuestra región está devolviendo el 34 por ciento de los fondos para autónomos y que estamos devolviendo una parte muy importante porque Page ha sido incapaz de gestionar bien.



Por eso, Núñez quiere darle la vuelta a esta situación y ha garantizado que con un Gobierno del PP la eficacia en la gestión, el rigor y la capacidad de invertir en esta tierra todo el dinero que llegue de fuera, está asegurado.