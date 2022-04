Cs y PP reclaman a Page de nuevo una BAJADA de impuestos en CLM por la inflación

jueves 21 de abril de 2022 , 18:44h

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del PP han solicitado este jueves de nuevo al Gobierno regional, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, una bajada de impuestos en la región ante la subida de la inflación.



Así se ha puesto de manifiesto durante el debate general ante el pleno, relativo a la necesidad de acometer medidas urgentes por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para compensar el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos ante la inflación existente en la región, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.



El diputado de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, ha abierto el debate indicado que es responsabilidad tanto de la Junta como del Gobierno central aliviar la situación por la que pasan las familias y las empresas de la Comunidad Autónoma por la subida de los precios, que ha sido más elevada en la región en marzo que en el resto de comunidades.



“Tienen dos formas de atajar la subida de la inflación, las subvenciones o la bajada de impuestos. Nosotros les proponemos una bajada de impuestos porque si los ciudadanos se están apretando el cinturón pagando más, el Gobierno también tiene que hacerlo recaudando menos”, ha argumentado.



En este sentido, ha reconocido que una bajada generaliza de impuestos no es lo más justo, al igual que no lo son las subvenciones generalizadas, por lo que ha apostado por hacer una política fiscal “quirúrgica, de bisturí”, y con efecto redistributivo para quienes peor lo están pasando por la inflación.



La resolución de Cs, que ha sido rechazada, pide al Gobierno regional a estudiar con las fuerzas políticas con representación parlamentaria un acuerdo que suponga un pacto fiscal con reformas legislativas y que conlleve una bajada de impuestos en la región para paliar el impacto de la inflación en familias y empresas.



LA JUNTA DE PAGE TIENE QUE “REACCIONAR”



De su lado, el diputado ‘popular’ Miguel Ángel Rodríguez ha apuntado que ante la “evidencia” que supone la inflación y su repercusión en las familias y las empresas de la región, la Junta tiene que “reaccionar” y no puede cruzarse de brazos “mirando hacia otro lado” para que “sea otro el que le arregle la papeleta” o se solucione solo.



“Ha llegado el momento de acometer medidas urentes para compensar ese deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos ante la inflación persistente en la región, y esas medidas no pueden ser más que bajar los impuestos. Es el momento, se puede y se debe”, ha argumentado.



En este sentido, ha dicho que ha llegado el momento de devolver a los ciudadanos lo que se ha recaudado “de más” aludiendo a los capítulos 1, 2 y 3 de los presupuestos de ingresos para 2022 que ha supuesto una recaudación de un 11,5% más, solo hasta marzo, —116 millones de euros— que en el mismo periodo que hace un año.



En su resolución, que ha sido rechazada, el PP solicita a la Junta bajar la escala autonómica del IRPF, una bajada general de las tasas, un completo paquete de medidas fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público.



Además, piden al Gobierno central bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros, una reducción del IVA, una rebaja urgente del IVA sobre el gas natural y la energía eléctrica, rebajar los tipos impositivos en el impuesto especial de hidrocarburos o mejorar la eficiencia del gasto público.