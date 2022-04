LECTURAS 'Supervivientes 2022': Los concursantes llegan al aeropuerto para poner rumbo a Honduras

jueves 14 de abril de 2022

Lecturas dedica este miércoles su portada a Olga Moreno con un contundente titular: "Olga impone sus reglas".



Asegura la revista que la ganadora de Supervivientes ha "plantado cara" a su todavía marido y le habría dado un ultimátum: Olga está detrás de la decisión de Antonio David de dejar tirada a Marta Riesco en su cumpleaños. "Si sigues casado conmigo no puedes presentarte como la pareja de otra mujer", es la advertencia que habría salido de su boca.



Lecturas recuerda los motivos que habrían hecho que "Antonio David haya puesto la voluntad de su aún mujer por delante de su nueva pareja": Olga es testigo en la causa por alzamiento de bienes contra él. Y mientras sigan casados, no está obligada a declarar en su contra.



'Supervivientes 2022': Los concursantes llegan al aeropuerto para poner rumbo a Honduras.-



El momento ha llegado! Aunque no será hasta el jueves 21 de abril cuando veamos a los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ saltar del helicóptero, la aventura ya ha comenzado de alguna forma para ellos porque hoy han puesto rumbo a Honduras. Después de unas horas confinados en el hotel en el que se han alojado tras despedirse de sus familias y en el que han estado aislados los unos de los otros, Kiko Matamoros, Anabel Pantoja, Marta Peñate, Ana Luque y compañía ya se han ido hasta el aeropuerto de Madrid para coger el avión que les llevará a su destino.



En la llegada de los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ al aeropuerto, se han podido ver caras de ilusión y de nervios ante la aventura que comienza. Con las maletas en las que habrán metido tanto las prendas como los amuletos que les acompañarán en los Cayos, los participantes de esta nueva edición que arranca la próxima semana han dicho adiós a España. Algunos por unas semanas y otros por unos meses.



Nerviosos ante la aventura que se les espera, este viaje a Honduras nos ha dejado otras sorpresas y es que entre los concursantes estaban la pareja formada por Alejandro Nieto y Tania Medina. El rumor de que la pareja de 'La isla de las tentaciones' estaría en 'Supervivientes 2022' se ha confirmado. Y no son los únicos, en el grupo también estaban el campeón de esgrima Yulen Pereira y la actriz y exconcursante de 'GH' Desi Rodríguez. Todos ellos no han sido confirmados por 'Supervivientes' pero una imagen vale más que mil palabras...



Ahora tienen una semana para prepararse para lo que van a vivir. Los participantes de ‘Supervivientes 2022’ van a tener un viaje a Honduras y unos días previos a la convivencia en la isla en los que se van a poder conocer un poco más y en los que podrán hacer sus primeras alianzas. Y también podrían surgir los primeros roces. Ahora que ya han puesto rumbo a la isla, el concurso ha dado el pistoletazo de salida y algunos ya podrían llevar a cabo alguna estrategia.