¡HOLA! El hijo de Concha Velasco cuenta por qué su madre está en una residencia

miércoles 09 de marzo de 2022 , 17:49h

El pasado mes de septiembre Concha Velasco anunció su retirada de los escenarios después de toda una vida dedicada a la interpretación. La gran dama del teatro, de 82 años, se despidió con la obra La habitación de María en el Teatro Bretón de los Herreros en Logroño para comenzar una nueva vida tranquila al lado de sus hijos y su nieto.



Cuatro meses después de protagonizar su última función, la actriz se ha trasladado a vivir a una residencia de ancianos. Sus problemas de movilidad, provocados por la artrosis que padece desde hace años, han sido el detonante para que la intérprete haya tomado la decisión junto a sus hijos de trasladarse a este centro privado para recibir los cuidados que necesita.



Su hijo Manuel Velasco cuenta a la biblia de las revistas del corazón cómo se encuentra su madre y el motivo de haber tomado esta decisión, meditada y consensuada por toda la familia. "Mi madre se fue vivir con Paco después de dejar los escenarios el 21 de septiembre de 2021 y en estos cuatro meses su estado de salud ha empeorado, está muy delicada y su movilidad se ha reducido muchísimo", señala el escritor de Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte y reconocido guionista y director de cine, teatro y televisión.



Tanto para él como para su hermano Paco, que viven en el mismo rellano, ofrecerla todos los cuidados que necesita estaba siendo muy difícil. "Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola", asegura el que fue guionista de dos de las últimas funciones de la actriz sobre el escenario, La habitación de María y El funeral.



"Todo surgió porque mi hermano y yo nos empeñabamos en que volviera a caminar y encontramos un centro para que hiciera la rehabilitación y vimos que iba mejorando con los tratamientos. Entonces fue mi madre la que un día nos dijo voy a probar a dormir aquí un par de noches", apunta. Y así es como comenzó todo.