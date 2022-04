¡HOLA! Paz Padilla después de "Sálvame" : 'Estoy feliz, fuera es donde está la vida'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 14 de abril de 2022 , 13:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

"El romance clandestino, que no era flor de un día, se ha convertido en una gran historia de amor". Así comienza la biblia de las revistas del corazón la crónica que protagoniza la historia de la portada del número de esta semana: Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia pasean abrazados por el bosque de Garaio, a 25 kilómetros de Vitoria.



No puede decirse que "ya no se escondan". No lo hicieron hace tres meses, cuando forzaron el reportaje de Lecturas que destapó su relación, y ahora que están solteros los dos, todavía menos. Iñaki y Ainhoa se besan, consultan el mapa de la zona y se montan en un Audi antiguo que ha sustituido a aquel Volkswagen Golf también bastante viejo con el que el exduque se paseaba por Palma.



Asegura Hola que Ainhoa e Iñaki "han dado el salto a la libertad" y hacen su vida ahora que todo se ha aclarado en sus familias. Según la revista, todavía no han dado el paso de irse a vivir juntos, pero se ven a diario. Ya no comparten espacio de trabajo, pero casi todas las tardes quedan para practicar yoga, visitar a la madre del exmarido de la infanta Cristina, o, asegura Hola, viajar a Francia, para "esconderse" en Bidart, ciudad en la que solía pasar el verano la familia Urdangarín.



Paz Padilla después de "Sálvame" : 'Estoy feliz, fuera es donde está la vida'.-



Paz Padilla ha regresado a la televisión. Lo ha hecho en TVE de la mano de Las tres puertas, programa de María Casado en el que se ha sincerado acerca de diferentes aspectos de su vida personal y profesional. Precisamente de esta nueva etapa laboral que ahora discurre al margen de la pequeña pantalla se ha sincerado asegurando que está "tremendamente feliz" porque ha descubierto que "fuera es donde está la vida". La humorista reconoce que "a veces no te das cuenta de que eres esclavo del trabajo y al final lo único que te pertenece es el tiempo, y el tiempo pasa igual para reyes que para pastores".



La presentadora andaluza está satisfecha con el giro que ha dado su vida y se siente apoyada por su círculo íntimo. "Qué alegría, qué bien, te queremos", le han dicho sus seres queridos tras su salida ya que apenas tenía tiempo para disfrutar a su lado. No en vano, además de la televisión, el libro que ha escrito y el teatro, está también al frente de otros negocios. Es una mujer polifacética que se define a sí misma como "una buscavidas". Además, no le preocupa hacia dónde encaminar su futuro profesional porque tiene la convicción de que nunca le va a faltar trabajo. "A mí me da igual ponerme a limpiar portales, servir copas o ser Paz Padilla. Trabajar es ganarse el salario y a mí eso me da fuerza e independencia", indica.