DIEZ MINUTOS Alba Carrillo sobre Canales Rivera: "Me gusta, está buenísimo"

miércoles 22 de diciembre de 2021 , 17:26h

Nos ha llamado la atención descubrir que Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera podría convertirse en la nueva pareja del invierno. La modelo y el torero disfrutaron de una noche de fiesta con unos amigos, en la que hubo algo más que baile y miradas cómplices. Pero... ¿están saliendo los colaboradores televisivos?



Alba Carrillo no es de las que se calla cuando hay una información que le afecta y ha dejado claro que gustar, le gusta. "Me gusta, está buenisímo", ha confesado, pero también ha aclarao que no son pareja: "Es muy colega de mi madre -coincidieron en 'Secret Story'- y los amigos de mi madre son mis amigos. Él está soltero, yo estoy soltera... Es como de la familia. Pareja no somos".



La colaboradora de 'Ya es mediodía' afirma que "hemos coincidido y ya está" y no sabe si tendrán una segunda cita. "No sé si volveremos a quedar. Él tiene las puertas de mi casa abiertas", ha reconocido.



Sin cortarse un pelo, también ha contestado a sus compañeros de programa si pasaría la Nochebuena con Canales Rivera. Y no solo con el torero, también con la que podría convertise en su futura suegra. "Si quiere venirse en Nochebuena con la señora Teresa y las esmeraldas... Me parece una mujer maravillosa que he coincidido con ella en las galas de Secret Story (donde Alba defendía a su madre, y Teresa Rivera a su hijo)", ha afirmado la modelo.