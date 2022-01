DIEZ MINUTOS Tamara Gorro decide marcharse fuera de España

miércoles 19 de enero de 2022

Nacho Palau rompe su silencio en ‘Diez Minutos’.-



Meses después de su separación de Miguel Bosé, Nacho Palau habla por primera vez con una revista sobre la relación que mantuvo con el cantante durante 26 años. La subdirectora de la publicación, Mar Cabanas, ha conseguido que cuente, por fin, cómo se desencadenaron los hechos que los han llevado al enfrentamiento que ahora mantienen dentro y fuera de los juzgados.



El titular de portada lo deja claro: "Nuestra relación acabó como una historia de terror", explica Palau, que habla ahora porque acaba de recurrir la decisión judicial que desestimaba la demanda de filiación de sus hijos. "Nuestro sistema jurídico no la permite. Sí hay filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho". Palau piensa llegar, si hiciese falta, hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.



Tamara Gorro decide marcharse fuera de España.-



Tamara Gorro ha decidido poner tierra de por medio tras celebrar su cumpleaños con su familia. La 'influencer' ha pasado unos meses muy complicados, y es que poco tiempo después de anunciar que padecía una enfermedad mental, la ex tronista decidió compartir un vídeo en el que aparecía completamente destrozada confirmando que ella y Ezequiel Garay habían decidido darse un tiempo. A pesar de todo, ambos han seguido apareciendo juntos y, de hecho, él estuvo en todo momento a su lado durante su cumpleaños.



Lo cierto es que los dos han dejado claro en más de una ocasión que esto es tan solo un paréntesis en su relación y que esperan poder solucionar las cosas para volver a estar juntos. Sin embargo, mientras este momento llega parece que ella ha decidido poner tierra de por medio para recuperarse de todo lo que le ha sucedido en este último tiempo. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'. Así lo tomo yo", ha comenzado explicando.



La 'influencer' ha destapado que el gran regalo que ha querido hacerse a ella misma por su cumpleaños ha sido un viaje fuera de España para desconectar. "Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme". Una decisión que ha tomado después de que todos sus allegados le aconsejasen que era lo mejor que podía hacer en estos momentos para poder recuperarse.



"Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mí misma y al ser posible con cinco kilos más", ha indicado desvelando que confía en que esto le sirva para poder comenzar a recuperarse poco a poco.



Además, ha dejado claro que su mayor objetivo es encontrar "a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, para cogerla de la mano y traerla". Un propósito que esperamos que con esta decisión pueda alcanzar, y es que ella ya ha afirmado en más de una ocasión que quiere luchar para que este sea su gran año.