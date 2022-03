DIEZ MINUTOS Oriana Marzoli e Iván González se reencuentran tras su ruptura y se dicen todo a la cara: "Me has jodido bien"

miércoles 02 de marzo de 2022 , 17:48h

En Diez Minutos, el protagonista de portada es Kiko Hernández, que destapa la "cara oculta" de la tele y dice cosas como que un presentador "se lió con una colaboradora, la pillo con otro y ¡magia!, ella desapareció de la televisión". La revista también informa del nuevo romance entre Christian Gálvez y Patricia Pardo.



La ruptura de Iván González y Oriana ha sido casi como una telenovela: la ex pareja lo dejó y volvió en varias ocasiones hasta que, hace unos meses, los dos decidieron romper definitivamente y no querer saber nada el uno del otro: se desearon lo mejor en la vida, aquí paz y después gloria. Ambos tenían claro que se iban a seguir teniendo cariño a pesar de sus rifirrafes, pero entendieron que no era su momento, y ahora, transcurrido el tiempo, han querido reencontrarse y hablar las cosas cara a cara como personas civilizadas.



Ha sido en el canal de mtmad de Oriana donde ha tenido lugar el reencuentro, y donde hemos podido comprobar que ambos siguen teniendo buen 'feeling': "Yo no dije que fueras tóxica en plan mal, pero había veces que demandabas una cantidad de cariño que te hacía volverte celosa", ha dicho Iván, algo con lo que Oriana no podía estar más de acuerdo, "pero lo estás cambiando", ha reconocido él también.



El gran problema de su relación lo ha destapado Iván, algo que no había salido hasta ahora a la luz: "A ella lo que más le jodió era que yo contara que ella quería volver conmigo, que era verdad, y ella en ese momento estaba con otra persona", ha dicho tajante Iván. "Pues sí, es cierto...", ha confirmado Oriana, dándose un punto en la boca y demostrando una nueva madurez. "El problema de Oriana era que me decía que iba a cambiar y yo volvía con ella, pero al final me estaba yo comiendo un marrón que no me pertenecía porque yo estaba entre su ex novio y ella, y yo decía 'qué pinto yo aquí'".



Oriana ha tenido que confirmarlo: "Es verdad que en los tres años que yo tuve algo con esa otra persona conocí a otros chicos, pero sólo me había pasado con Iván el querer seguir conociéndole para algo más". "Yo lo consigo todo", se ha jactado él, pero ella le ha frenado los pies: "Tampoco vayas de bueno que me has jodido bien", ha sentenciado.