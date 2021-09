DIEZ MINUTOS Sofía Cristo expulsada de 'Secret Story' tras agredir a Miguel Frigenti

miércoles 29 de septiembre de 2021

Sofía Cristo expulsada tras agredir a Miguel Frigenti.-



Sofía Cristo ha tenido que abandonar la casa de 'Secret Story' después de agredir a Miguel Frigenti. Todo ha surgido después de que los concursantes viesen un vídeo en el que el colaborador y Cristina Porta intentaban hacer un pacto con algunos de sus compañeros para conseguir salvarse de las próximas nominaciones. Unas imágenes que han provocado que el resto de concursantes estallen contra ellos alegando que Frigenti y Cristina siempre se habían quejado de que la gente estuviese intentando unirse para nominar.



"Yo no me avergüenzo para nada, somos tres personas y veo normal que queramos salir nominados con otra persona del grupo mayoritario", ha estallado Miguel Frigenti al ver que toda la casa se le echaba encima por las imágenes que acababan de ver. "Siempre salimos nominados los mismos de los complots que hacemos", ha indicado con ironía.



Tras esto, la discusión ha ido a más y Carlos Sobera ha decidido desconectar, ya que no se les estaba entendiendo. Al volver a conectar con la casa, se ha podido ver cómo Sofía Cristo perseguía a Miguel Frigenti echándole en cara cómo se estaba comportando con todo ellos mientras que él se tapaba los oídos y gritaba para no escucharla.



A pesar de que el resto de concursantes ha intentado aconsejarle a la hija de Bárbara Rey que lo mejor era frenar la situación, ella no ha querido escuchar a nadie. "Alguien tiene que decirle a la cara cómo es como persona para que se de cuenta, porque yo había tenido antes una conversación con él y no sirve", ha indicado visiblemente alterada. Acto seguido se ha acercado a él y le ha cogido de las muñecas para intentar que él dejase de tener los oídos tapados y le escuchase, tras esto, le ha soltado tirándole al sofá.



Un gesto que ha provocado que todos sus compañeros se quedasen completamente boquiabiertos, y es que todos intuían lo que vendría a continuación. "Sé que me vais a echar y prefiero irme yo porque no pinto nada con una persona como él aquí", ha indicado Sofía Cristo acto y seguido.



Finalmente, Carlos Sobera ha confirmado sus sospechas anunciando que recibiría una expulsión disciplinaria y que tenía que abandonar directamente la casa. "Hay cosas que suponen traspasar la línea. La organización no tiene más remedio que expulsarte", le ha comunicado el presentador. Una noticia que ha provocado que todos sus compañeros rompan a llorar.



Por su parte, ella ha aceptado la decisión dejando claro que tampoco quería seguir en la casa con él. "No quiero formar parte de esto con una mala persona como él. No sabía que era tan malo. He intentado empatizar y mediar pero no se puede", ha reconocido un poco más tranquila. Tras esto, ha confesado que cree que él ha conseguido lo que quería. "Ya tiene vía libre para seguir asó. Me reitero en todo lo que he dicho".