¡HOLA! Anuel AA le pide a su ex, Karol G, que vuelva con él en mitad de una actuación

REDACCION

miércoles 18 de agosto de 2021 , 11:56h

El pasado abril Karol G, que ha sido asesesora de La Voz en nuestro país, y Anuel AA confirmaron a todos sus seguidores que ya no estaban juntos. Ambos utilizaron sus respectivas redes sociales para contarlo y en varias ocasiones han puesto algunos mensajes que parecían ir hacia el otro con una clara intentición, pero lo cierto es que aunque muchos de sus fans crean que todo estaba más que terminado, el reggaetonero ha utlizado el escenario de su concierto en el Baja Beach Fest de México para confesar a todos los asistentes que le encantaría que su chica volviera con él porque continúa lamentando su pérdida.



"Todo el mundo bien duro, a ver si ella lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!", dijo al público para que entre todos entonaran la letra del tema de desamor Babalu, una canción que trata sobre el arrepentimiento de perder una pareja. "Tu corazón late por mí, pero no te supe valorar. Te hice mal, me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo, preguntándome por qué te siento tan lejos", dice el single.



Aunque no se sabe si Karol G ha podido escuchar la súplica de su expareja, porque no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que no es la primera vez que el cantante intenta que haya una reconcilación entre los dos. Además, según la revista People, uno de los motivos por los que ya no están juntos es porque entre ambos habría mucha rivalidad y celos profesionales, algo que provocó que ella tomara la decisión de poner punto y final a su relación sentimental.



"Si ya solo aceptarlo es difícil, imaginad tenerlo que hacer ante millones de personas", escribió Karol G en sus redes sociales para confesar lo duro que está siendo hablar de su situación sentimental y del fin de su relación con Anuel. "Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos", añadió, dejando muy claro que era una separación verdadera y que no se trataba de una estrategia publicitaria para que sus carreras musicales crecieran y fueran exitosas. "Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como personas y como artistas, fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitábamos", concluyó junto a varios emoticonos de corazones.