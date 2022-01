El Alba suma y...sigue

domingo 09 de enero de 2022

El año empezó extraño. Porque extraño es ver al Alba empatando un partido. Lo hizo –por tercera vez en lo que va de campeonato- en uno de los feudos más complicados de la categoría, el Nou Estadi. Y el resultado pudo ser otro. El Nàstic, que no pierde en casa, puso a prueba a un estelar Bernabé. Pero el partido acabó con un peligroso disparo de Sergi García. Realidades que muestran la justicia del reparto final. El Alba suma, que es importante, y sigue de líder, importante también.



Los primeros minutos de este nuevo año para el Alba comenzaron como los del pasado, con el equipo de Rubén de la Barrera marcando el tempo del partido y superando líneas contrarias a través del pase. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en lucidez ofensiva. La primera del partido, y única del primer acto, la tuvo el Nàstic. Un remate de los locales obligó a Bernabé a aparecer. Fue la primera de varias del '1'. Un aviso de que los de Raúl Agné decidían meterse en el choque.



De este modo, y transcurrido el primer tercio del primer acto, el partido fue igualándose, con un Alba más timorato con el balón y un Nàstic más intenso y dominador, pero, al igual que el Alba en los primeros compases, sin pisar área. Un guion que se respetó hasta el regreso a vestuarios.



El segundo tiempo mostró un partido similar al del primer acto, a excepción de dos detalles: el que empezó mejor fue el Nàstic y el peligro generado fue mayor por ambos bandos. Dani Romera a los pocos segundos puso a prueba los reflejos de un Bernabé que se estiró hasta acariciar casi el poste para sacar un balón raso, peligroso y que iba botando hacia la red. Llegaría otra destacada intervención más del hoy capitán. Y, entre medias, un remate de pecho de Robert Simón que tocó el lateral de la red. Y hasta aquí el peligro local. El del Alba, que fue más al final, se resume en una galopada de Jordi Sánchez que atajó el meta local, un disparo de Eric Montes que tocó lo justo un defensa tarraconense con sus tacos para que no fuese como un misil hacia las redes y un par de disparos de Sergi García en el sprint final que podrían haber cambiado la historia.



Un punto con dulce sabor para un Alba competitivo, serio y en velocidad de crucero, si no se gana es importante no perder y ya van seis partidos sin tropezar. Con el botín, el equipo se mantiene en un liderato que mantendrá un par de semanas más. Ahora, nuevo parón y recibimos en nuestro fortín al Sabadell.



Ficha técnica



Nàstic de Tarragona: Manu García; Albarrán, Ribelles (Nil, min 79), Del Campo, Elías (Bonilla, min 61), Dani Romera, Quintanilla, Aythami, Pablo Fernández (F. Carbia, min.61), Roberto S, Jon Oriol.



Albacete BP: Bernabé; Diegui Johannesson, Djetei, Boyomo, Julio Alonso; Eric Montes, Fran Álvarez, Rubén Martínez (Llinares, min 85), Sergi García, Manu Fuster y Jordi Sánchez (Dani González, min. 70; David del Pozo (m.90)



Árbitro: Alonso de Ena Wolf (comité aragonés). Mostró cartulina amarilla a Dani Romera (m.29), Eric Montes (m.79), Ribelles (m.79), Aythami (m.82), Del Campo (m.91)



Goles: -



Estadio: Nou Estadi. 3.461 espectadores.