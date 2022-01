El C.D.Yunquera comienza el año con una nueva derrota en El Jaenal

C.D.Yunquera 0 - C.D.San José Obrero 2

domingo 09 de enero de 2022 , 19:43h

Hay poco que justificar del nuevo tropiezo de los de Joaquín Yagüe en esta liga en un encuentro que a "priori" parecía propicio para sumar los tres puntos. Y es que los yunqueranos, perdidos y sin patrón de juego, no supieron, salvo en dos ocasiones, crear ni generar oportunidades que pudieran terminar en gol.



Desde el comienzo del partido se veía claramente que los conquenses del San José Obrero no estaban dispuestos a dejarse comer la tostada, mejor situados sobre el terreno de juego siendo amos y señores del centro del campo, no dando opción alguna a los anfitriones que no eran capaces de elaborar jugadas. Aún así en la primera parte una de las más claras la tuvo el yunquerano Pablo Minguez cuando recogió un rechace al borde del área pequeña mandando el balón a las manos del portero cuando tenía todo a favor para marcar. Sin embargo las llegadas más peligrosas llegaban a cargo de los visitantes enviando, incluso, un balón al travesaño y obligando en otras tantas a intervenir al guardameta local Daniel Jaime para evitar el gol. Precisamente en una de estas, el joven meta, resultó lesionado y tuvo que jugar hasta el comienzo del segundo periodo con molestias en el hombro.



Y con esa tesitura fueron transcurriendo los minutos del primer acto y con el empate a cero ambos conjuntos se retiraban al descanso.



El segundo tiempo comenzaba con el mismo guión, los locales muy perdidos y los visitantes dando sensaciones de que eran candidatos a llevarse el partido aunque en la reanudación la más clara llegaba de las botas del goleador local, Javi Robledo, cuando este desaprovechaba un balón franco enviándolo fuera cuando gozaba de una magnífica oportunidad para marcar frente a frente con el guardameta visitante Iván Aceñero.



Apenas transcurridos los diez primeros minutos de la segunda mitad el conquense Javi Fernández aprovechaba para marcar tras ganar la espalda a la defensa azulona y sin que el maltrecho cancerbero local pudiera hacer nada para evitarlo teniendo a continuación que abandonar el terreno de juego lesionado.



Con el gol en contra y sin ningún esquema que pudiera servir para paliar la intensidad del juego visitante, a pesar de los cambios introducidos por Joaquín Yagüe, los yunqueranos no eran capaces de tener la posesión en un centro del campo inexistente lo cual daba mucha ventaja a la hora de elaborar al conjunto visitante.



Con tímidos acercamientos pero con un mal juego azulón fueron pasando los minutos y cuando el partido llegaba a su fin los conquenses ponían el punto final al encuentro marcando el segundo y definitivo tanto obra de Víctor Manuel Rojas al recibir este un balón filtrado y acabarlo en gol tras regatear al portero después de una rápida carrera.



Con el 0-2 los conquenses sentenciaban un encuentro y prácticamente a un rival por la permanencia que no ve solución alguna para mejorar su juego y que al final de esta primera vuelta ocupa la última plaza con una racha negativa histórica.



El próximo partido de los de Yagüe será, otra vez, en el Jaenal frente al conjunto toledano del Torpedo 66 en lo que será el comienzo de la segunda vuelta y en la que mucho tendrían que cambiar las cosas para que estos abandonen el farolillo rojo y ocupar puestos de salvación. Difícil tarea.