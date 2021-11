Castillo: “Tenemos un gran equipo, un gran proyecto y un liderazgo incontestable con Paco Núñez que está listo para gobernar”

lunes 15 de noviembre de 2021 , 17:58h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha afirmado esta mañana que en el PP-CLM “hay un gran equipo, hay un gran proyecto y hay un liderazgo incontestable que es el de Paco Núñez. Una persona capaz, dinámica y dispuesta a luchar por su tierra”.



Castillo ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de balance del Congreso Autonómico del PP, celebrado este fin de semana en Puertollano, del que Paco Núñez ha salido reelegido con un respaldo contundente de los compromisarios. El presidente provincial ha apuntado que en esta cita han renovado ilusiones e impulsado el proyecto del PP-CLM para lograr alcanzar el Gobierno autonómico en las próximas elecciones de 2023, “un proyecto fuerte que se preocupa por las personas, muy al contrario de lo que tenemos actualmente en Castilla-La Mancha que es un PSOE y un Emiliano García Page cada vez más cansado y sin ideas que vive de los anuncios que repite una y otra vez”.



En este sentido ha señalado que los socialistas han estado muy atentos a lo que sucedía este fin de semana en Puertollano conocedores de la importancia que tenía “porque saben que la ciudadanía está cansada de que Page venda humo y haga promesas que nunca cumple. Estamos cansados de que intenten dividir a la sociedad y de que no trabajen para solucionar los problemas de los castellano manchegos, y de los españoles porque no debemos olvidar que Pedro Sánchez hace lo mismo en el Gobierno de España”.



A su juicio, “los socialistas quieren una sociedad dependiente de las ayudas que lanzan como administración, no quieren que seamos una región y un país competitivos y autosuficientes. Están más preocupados de hacer políticas sectarias para fomentar su ideología y devolver favores a sus socios de Gobierno, que de trabajar por las personas”. Y nos lo demuestran cada día, ha aseverado, “porque no hacen nada para frenar la subida del combustible o nos imponen nuevos impuestos como el de las autovías dando un nuevo golpe al eje central de los que sustentan la económica española que son las empresas, pymes y autónomos”. El presidente provincial ha asegurado que el PP-CLM “va más allá porque nos centramos en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía”.



En este Congreso Autonómico, Paco Núñez ha aunado muchísimos apoyos con la asistencia de numerosos líderes nacionales que quisieron dar su apoyo e impulso para gobernar en Castilla-la Mancha. Castillo ha subrayado la presencia de los presidentes autonómicos Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso, “líderes consagrados que están haciendo que sus comunidades autónomas sean la locomotora económica de España, y de la que creemos que Paco Núñez va a tomar ejemplo de sus medidas para que nuestra región pase de estar a la cola de todos los rankings a liderarlos junto con Madrid y Andalucía”.



Igualmente ha recordado la participación en sendas mesas, de Antonio Román y José Miguel Benítez, así como Ana Guarinos como presidenta del Comité Organizador del Congreso. También ha subrayado que el presidente regional ha incluido en la nueva junta directiva regional a cuatro guadalajareños con una experiencia sobradamente demostrable, con ganas de aportar, y de trabajar que harán que el proyecto de Paco sea una realidad y que son: Ana Guarinos, José Miguel Benítez, Eladio Freijo, y Mayka Somolinos.



Castillo también ha resaltado que Carolina Agudo continúe siendo la secretaria general. “Una persona que ha hecho un trabajo extraordinario junto con Paco, y que han recorrido más de un millón de kilómetros por los pueblos de nuestra región y que son sabedores de los problemas de los guadalajareños. “Con ellos tendremos la atención necesaria y no como ahora donde los socialistas están totalmente relajados y tienen abandonada a la ciudadanía”.



Proyecto del PP



El presidente provincial ha afirmado que el PP está preocupado por la subida de los precios de los productos básicos, del combustible o de la luz y asegura que el PP “quiere que los autónomos, aquellos que crean empleo y que puedan hacer que el paro baje, tengan una fiscalidad acorde a su actividad, e impuestos bajos que favorezcan a las clases medias y bajas”.



Del mismo modo, ha señalado que el PP apuesta porque los padres tengan libertad para elegir la educación y el centro de sus hijos, y que vuelva al mérito y a la capacidad. “Si los estudiantes pasan de curso con 6 ó 7 suspensos limita nuestro crecimiento como sociedad. La educación de nuestros hijos es su futuro, el de nuestros trabajadores, el de nuestros dirigentes, es decir, tenemos que formar a personas competitivas y para ello es imprescindible una educación que premie el mérito y la capacidad”.



Igual de necesario es contar con dirigentes que apoyen el mundo rural y que no sea una moda como pasa en la actualidad, “de la que se habla mucho, se legisla poco y se invierte menos”. Para contrarrestarlo, “necesitamos un líder como Núñez, en Castilla-La Mancha, y Casado, en España, que apuesten por el mundo rural, que apuesten por una baja fiscalidad, que promuevan que la gente y las empresas se asienten en el mundo rural, y construyan y mejoren infraestructuras que faciliten el asentamiento en nuestros pueblos”.



Castillo ha apuntado que los agricultores y ganaderos también necesitan ese apoyo, y ha criticado el abandono que sufren por parte del os socialistas. “Están hartos de que personas que nunca han pisado el campo les digan cómo tienen que vivir sus vidas y legislen sin conocer su día a día”. Se ha referido a los ganaderos que están sufriendo ataques de lobos y ha reclamado a las administraciones que se preocupen e intenten revertir las pérdidas que sufren financiándoles el cien por cien de la perdida”. Los mismo sucede con los agricultores, “necesitan que el precio al que venden sus productos deje de estar estancado en los años 70, porque los costes han subido y hay más impuestos”,



En definitiva, el Partido Popular “está preparado e ilusionado para gobernar y terminar con la situación que estamos viviendo, y la ciudadanía lo sabe y estamos seguros que apoyaran a nuestro líder regional para que en 2023 gane las elecciones autonómicas y para que Pablo Casado llegue a la Moncloa”, ha concluido.