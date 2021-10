¡HOLA! Isa Pantoja, cansada de los ataques de Kiko Rivera: 'Tengo un hijo y no voy a permitir que nadie me humille'

miércoles 13 de octubre de 2021

Kiko Rivera ha cargado sin piedad contra Isa Pantoja. El DJ ha asegurado que su hermana "no tiene ni oficio ni beneficio" y que "su trabajo es ir a un programa a hablar de mi familia". Además, cree que la joven se ha posicionado erróneamente al lado de Anabel. "Si no te quieres poner en contra de mí, mejor calla, pero no te pongas a favor de la mentira porque te voy a pillar", ha dicho el sevillano en Lecturas. Isa, cansada de la actitud de su hermano, ha roto su silencio porque no quiere que la involucren en un nuevo conflicto familiar.



"A mi nadie me puede reprochar absolutamente nada porque yo llevo tiempo sin hacer nada y respetando la posición de mi madre y la de mi hermano. Quizás en los últimos meses he puesto más la mano en el fuego por mi madre al sentir que estaba más desprotegida y que no daba su versión a los medios, pero eso no quiere decir que yo me haya puesto a favor de ella o en contra de mi hermano", ha comenzado diciendo en El programa de Ana Rosa.



Isa Pantoja prefiere medir sus palabras para no echar más leña al fuego, pero ha defendido que ella también es Pantoja. "Tu familia es mi familia y no hace falta que nadie me diga que no soy periodista, ya lo sé, yo estoy estudiando mi carrera (Derecho), que igual en un futuro puedo ejercer. Estoy en televisión porque hablo de mi familia, pero no quiero que me lo echen en cara. Tú no eres más que yo, aquí nadie es más que nadie y un día estás arriba y otro abajo. Estoy harta de que siempre me tiren pullas con lo de la familia", ha declarado muy enfadada.



La colaboradora está muy asombrada con el cambio de actitud de Kiko. "No entiendo por qué está la cosa así, pero todo el mundo tiene un límite. Yo me he callado muchas cosas y sigo callándome muchas cosas porque no soy una persona que haga las cosas para herir a los demás, porque yo puede contar cómo estoy ahora, pero puedo arrastrar a mucha gente y no soy así. Además, a mí no se me perdonaría tan fácilmente como a él así que prefiero respirar y mantener la calma", ha proseguido.



Isa no quiere formar parte de esta nueva guerra y tampoco quiere que su hermano haga declaraciones sobre ella. "Hace años me daba igual lo que dijeran de mí, pero ahora tengo mis prioridades y una estabilidad y no voy a permitir que a mí se me machaque por algo que no tengo nada que ver", ha explicado. "Tengo a mi hijo, que ya tiene siete años y se entera de las cosas, y no voy a permitir que nadie me humille", ha reiterado. La joven no quiere hacer daño a nadie con sus declaraciones "porque al final los malos somos los demás, no sois vosotros", ha dicho.