¡HOLA! Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, habla del 'bullying' que sufrió de pequeño

miércoles 22 de septiembre de 2021

La biblia de las revistas del corazón publica la exclusiva de la boda de Elena Furiase, la hija de Lolita y nieta de La Faraona, y otro de esos rostros que han nacido y crecido en la revistas. Sin embargo su caso es muy distinto porque ella sí se ha sabido ganar la vida por su cuenta y no suele airearla a cambio de dinero.



Eso no ha impedido que haya querido compartir este día con ¡Hola!, que además es especialista en bodas y en la familia Flores. El resultado es un reportaje de 22 páginas en las que vemos al clan disfrutando juntos y demostrando que, a diferencia de los Jurado o los Pantoja, existen sagas que sí pueden llevarse bien y reunirse sin pegarse en un día tan importante. Hermanos que se quieren, primas que se preparan discursos y amigos que les dedican canciones.



Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, habla del 'bullying' que sufrió de pequeño.-



Ha estado un tiempo viviendo fuera de España, pero ahora ha vuelto para ser uno de los defensores de su hermana, Sofía Cristo, en el programa Secret Story.



Ángel Cristo confiesa que tenía muchas ganas de volver, ya que ha estado casi cinco años en Boston estudiando el negocio de los conciertos en vivo y el management. El hijo de Bárbara Rey ha concedido una sincera entrevista a la revista Lecturas para hacer un repaso de su vida, recordando el calvario que vivió cuando era niño por la mala relación de sus padres y cómo le afectó a él y a su hermana. Al echar la vista atrás, Ángel se acuerda de algunos de los momentos más duros de su infancia, asegurando que fue víctima de acoso escolar. "Yo no llegué a sufrir porque era muy fuerte, pero sí que me hicieron bullying, me insultaban y se metían con mis padres", confiesa.



Ángel, que hace un año que se divorció y tiene una hija de cuatro años, recuerda que "cuanto más me provocaban, más les provocaba", y que iba al colegio con el pelo decolorado y con camisetas con transparencias y lentejuelas porque sabía que iba a provocar un escándalo.



También ha hecho referencia a los años que vivió con su padre, quien asegura que "nunca estaba en condiciones de cuidarnos". "Mi madre nos ha sacado adelante, mi padre jamás aportó un duro", dice de manera contundente sobre el domador y artista de circo. Cuando era pequeño fue testigo de peleas horribles entre sus padres y reconoce que llegó a temer por la vida de su madre. Eso sí, ahora que han pasado los años, Ángel confiesa que no le guarda rencor y que ha aprendido a perdonarle, porque es consciente de que tenía una enfermedad.



En su primera entrevista tras su vuelta al foco mediático, Ángel Cristo ha querido pronunciarse sobre la confesión que hizo su hermana Sofía hace unos días durante su participación en el concurso Secret Story, asegurando que había sufrido abusos sexuales cuando era niña. "Me entró mucha rabia, ¡mataría a la persona que le hizo eso!", ha dicho enfadado. El hijo mayor de Bárbara Rey quiere saber quién es y afirma que las cosas no van a quedar así. "Tendría que haberla protegido, pero no me enteré...", dice emocionado.