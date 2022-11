DIEZ MINUTOS Anitta explica el motivo de su 'perreo' a Isabel Díaz Ayuso

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 13:25h

La portada de la revista Diez minutos lleva en exclusiva todos los detalles del acuerdo de divorcio de José Ortega Cano y Ana Aldón. También muestra con fotos de pequeño tamaño a la humorista Paz Padilla haciendo la compra con su pareja, Fran Medina, "a quien está cada vez más unida"; a Kiko Rivera, que ya ha dado el primer paseo de su recuperación tras el ictus que sufrió; y las confesiones íntimas de Lydia Lozano: "Estando casada he tenido líos, pero no amantes".



Diez Minutos dedica su portada a Ana María Aldón y José Ortega Cano con motivo de su inminente divorcio. La revista avanza algunos de los puntos del acuerdo al que habrían llegado ya, y que no ha contado con contratos ni con borradores. "No han necesitado nada" para llegar a un pacto sobre las condiciones.



Las conversaciones han sido tranquilas y han contado con un testigo de excepción: un interlocutor que se encargó de introducir los temas, cuyo nombre no revela la revista, pero que ayudó a que no hubiese tensión entre el torero y la televisiva.



En virtud de lo firmado, el torero pagará los estudios del hijo de ambos hasta que termine de formarse y aunque él ya no esté, Ana María se quedará en la casa familiar el tiempo que quiera hasta que encuentre una de características similares para vivir allí con su hijo cuando le toque, ya que la custodia será compartida, y Ortega se hará cargo de parte del alquiler, exceptuando un caso: que Aldón se rejunte con otro. Anamari no tendrá pensión compensatoria.



Anitta explica el motivo de su 'perreo' a Isabel Díaz Ayuso.-



La gala de 'Los40 Music Awards' estuvo llena de 'momentazos' pero si hay que destacar uno en concreto sería el que protagonizó la cantante Anitta con Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid. La artista brasileña, en mitad de su explosiva actuación, se atrevió a bailar de forma muy sensual frente a la presidenta y Díaz Ayuso reaccionaba con un tímido 'perreo' para no destacar mucho ese momento. "Me sentí como Paco Martínez Soria en la Gran Vía", explicaba Isabel a Ana Rosa Quintana en su programa. Ahora hemos podido conocer la opinión de Anitta y nadie se imaginaba la respuesta a este 'momentazo'.



La artista brasileña acudía al famoso programa de Broncano, 'La Resistencia', y ahí se sinceraba con el público. "Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi el momento del premio y dije: ‘Mira, la luz, Dios, yo y estamos bien’. Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó", empezaba contando la artista creando mucha expectación entre los presentes.



El lío viene porque Anitta no entendió bien el cargo de la presidenta, ya que en su país se le llama de otra manera. Al pensar que era "una personal normal del público", decidía bailarle sensualmente: "Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero, atención, en mi país está el presidente del país; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto (…) Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que acá el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo… ella sonrió pa mí, me dio buena vibra", explicaba con toda la naturalidad la cantante.



¿Habló Anitta con Isabel Díaz Ayuso después de la actuación? A pesar de todo el revuelo mediático que hubo por redes de este momento, Anitta aclaraba que tras la actuación se acercaba a ella y fue de lo más agradable: "Me dijo: ‘Ah, qué bueno, qué buena onda’. Y me sonrió y todo".