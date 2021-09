DIEZ MINUTOS Ylenia Padilla contra 'Sálvame': "Es telebasura y yo valgo más"

miércoles 08 de septiembre de 2021

Ylenia Padilla ha cogido su teléfono móvil para arremeter muy duramente contra el programa que en varias ocasiones le dio de comer. La de Benidorm no se ha mordido la lengua y mediante unos directos de Instagram, se ha despachado a gusto contra la productora, el programa y de sus antiguos compañeros. ¿Por qué está tan dolida la ex concursante de Gran Hermano?



Hace mucho tiempo que Ylenia se mantiene lejos de los focos y parece que no quiere saber nada del mundo al que un día perteneció siendo uno de los personajes más conocidos y carismáticos de nuestro país. La de Benidorm ha sido muy dura en sus redes y sin ningún reparo no ha parado de lanzar ataques contra 'La Fábrica de la tele', 'Viva la vida', 'Sálvame', 'Telecinco'...incluso contra colaboradores y presentadores.



"De los personajes de 'Telemierda' y 'Mierdaset' no pienso nada. Lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba", respondía a uno de los usuarios en su directo. "Yo no pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas. Quizá por eso mi personalidad es arrolladora y siempre sobrevivo y siempre renazco". Ylenia desvelaba también que se habían puesto en contacto con ella pero se negaba a trabajar más en ese medio: "Me han llamado hasta agosto para levantar las audiencias del 'Sálvame' ese de mierda. ¿Sabes lo que hice? Bloquearlos a todos".