LECTURAS Rocío Carrasco desmonta otra gran mentira de Antonio David

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 06 de mayo de 2021 , 08:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lecturas anuncia como un bombazo periodístico, que Antonio David Flores lleva comercializando con su vida y la de su familia durante dos décadas. El anunciado scoop es un reportaje realizado hace cinco años, en septiembre de 2016, y en él vemos media docena de fotos de Antonio David junto a Olga Moreno y sus tres hijos tomadas en Cádiz, en Chiclana de la Frontera.



En algunas de las instantáneas todos montan a caballo al más puro estilo Bonanza y se divierten, en teoría, sin saber que están siendo retratados.



El trasfondo de la historia es lo que destaca Lecturas y bautiza como "la traición de Antonio David a su hija". Las fotos se tomaron justo el mismo día que, a muchos kilómetros de allí, Rocío Carrasco contraía matrimonio con Fidel Albiac. Esa boda, a la que no acudieron sus hijos, ilustró la portada de ¡Hola! y dejó un titular para la historia: "Están todos los que tienen que estar".



Al parecer, Antonio David pactó el reportaje con Lecturas, con el fin de mostrar una imagen de familia idílica y feliz, pero no le dijo nada a su hija. Al enterarse, la joven, leemos, entró en cólera contra su padre, y le acusó de haberles vendido a ella y a su hermano. "Se sintió traicionada". Antonio David pidió entonces a la revista que no publicase las imágenes, que, cinco años después, ven la luz este miércoles. Y yo me pregunto: ¿tiene ahora derecho a cobrarlas?



Rocío Carrasco desmonta otra gran mentira de Antonio David.-



Rocío Carrasco no solo está callando con su verdad al padre de sus hijos, Antonio David Flores, sino también a todos los colaboradores y periodistas que durante estos últimos años han sido sus 'portavoces' en los platós de televisión o se han posicionado a su lado cuestionándola a ella como madre. Además de Kiko Matamoros, al que en el capítulo número 9 de su docuserie también ha enviado un mensaje, Rocío Carrasco ha lanzado un zasca a María Patiño, una de las personas con más dudas sobre su historia. La madre de Rocío Flores ha demostrado con documentos que quién se negó a la mediación fue su hija apoyada por su padre y no al revés como la periodista manifestó en 'Sálvame'.



Rocío Carrasco ha mostrado el informe del equipo psicosocial en el que Antonio David y Rocío Flores se niegan a esta mediación con Rocío Carrasco tras la sentencia de la joven por maltrato habitual y amenazas ya que sería "una aberración" y "asumir cualquier tipo de responsabilidad".



María Patiño siempre ha mantenido que su información era todo lo contrario. A pesar de que el equipo de orientadores que trataron a Rocío Flores durante su pena de seis meses de libertad vigilada le ofrecieron la posibilidad de trabajar en este programa de mediación con Rocío Carrasco, Rocío Flores se negó.



Sin embargo, siempre se ha contado que fue Rocío Carrasco quien no quiso y, ahora, ella demuestra que no fue así. "María Patiño y compañía tiene la boca seca de decir que la madre se niega a hacer una mediación con la niña", ha explicado Rocío Carrasco. María Patiño aparece en este capítulo del documental afirmando que estaba documental que "una de las partes no decidió acudir" a esta mediación dándose por hecho en plató que fue Rocío Carrasco. ¿Dará un paso atrás o seguirá manteniendo su versión de la historia?