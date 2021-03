SEMANA Isabel Pantoja demoledora : "Mi hijo lo hace por dinero"

jueves 11 de marzo de 2021

Semana se apunta la exclusiva de las primeras palabras pronunciadas por Isabel Pantoja en mucho tiempo. Desde la revista se han puesto en contacto con ella y han logrado arrancarle dos o tres frases, suficientes para construir una noticia. Hay que tener en cuenta que su hermetismo está siendo crucial en el enfrentamiento que mantiene con su hijo Paquirrín.



Lo extraño de la historia es que la cantante no cobre por hacer este tipo de declaraciones. Al parecer le han ofrecido cifras astronómicas.



"Mi hijo hace esto por dinero", le ha dicho Pantoja a Aurelio Manzano, el autor del reportaje. A la pregunta de cómo se encuentra, la tonadillera responde: "Imagínate, con el corazón roto". No quiere hablar y le cuesta responder. Y explica por qué está guardando silencio: "Siempre fui así y así seguiré".



Semana también confirma que Isabel ha hablado recientemente con su hija Chabelita para felicitar a su nieto Alberto y explica que la cantante se ríe cuando le preguntan si se ha enfadado recientemente con su hermano Agustín. Según la revista, no va a ir a Supervivientes: su viaje relámpago a Madrid se debió a que tenía que resolver asuntos administrativos.



Kiko Rivera, que hace un año denunciaba que había solicitado una ayuda social porque no tenía para vivir. Doce meses después, Paquirrín ha incorporado a su patrimonio un coche nuevo de alta gama.



Leemos la noticia en Semana, que desgrana cómo es el vehículo: se trata de un Mercedes AMG clase C 63 Coupé valorado en 115.000 euros pero comprado, seguramente, según la revista, por un precio algo inferior. Con este auto reemplazará el "coche de la polémica", el monovolumen por el que se enfrentó a su madre.