Lucas Castillo elegido presidente del Partido Popular de Guadalajara con el 93,98% de los votos de los compromisarios (VEA AQUÍ los 21 nombres de su equipo)

sábado 10 de julio de 2021 , 19:37h

“Comenzamos una nueva etapa para el partido en la que me voy a dejar la piel, no lo dudéis. Vamos a trabajar todos juntos y con un equipo preparado, los mejores, con vocación de servicio público y sobre todo con una enorme solvencia”. Así se ha pronunciado Lucas Castillo al término del XIV Congreso Provincial del Partido Popular de Guadalajara en el que ha resultado elegido como presidente provincial de esta formación.



Lucas Castillo, que ha conseguido el respaldo del 93,98 % de los votos emitidos por los compromisarios, ha agradecido la confianza que han depositado en él para encabezar la formación en la provincia. “Es una enorme responsabilidad que asumo con toda la ilusión del mundo y consciente del compromiso que conlleva”.



El nuevo presidente ha afirmado que el camino que emprendemos “no será de rosas, tendremos que lidiar con muchos obstáculos pero si lo recorremos juntos y con ilusión el objetivo merecerá la pena”.



Castillo ha apuntado que su reto principal será defender los intereses “de nuestra tierra y de nuestros paisanos. Nuestro partido tiene que ser el padre del futuro de nuestra provincia”. Por ello, ha propuesto abrir los brazos y recibir a aquellos que sientan la necesidad de aportarnos sus ideas e inquietudes. No debemos olvidar que tenemos que escuchar, hablar y convencer”.



También ha tenido palabras de agradecimiento para Jaime Carnicero y Ana González por participar en este proceso, a Nuevas Generaciones, a los yunqueranos, y ha mencionado de manera especial a una persona que le ha dado muchos consejos, Pilar Lafuente Martínez. También ha tenido palabras de cariño para su familia y amigos “por comprender esos ratos de ausencias obligadas y por comprender que quien tiene un cargo tiene una carga y conlleva, muchas responsabilidades”.



Castillo también ha dedicado unas emotivas palabras a su antecesora, Ana Guarinos, de la que ha dicho que es “una mujer trabajadora, honesta, incansable y buena. Todo un ejemplo de dedicación y de coraje”. El nuevo presidente ha resaltado “que no es fácil cuando se tiene tanto que agradecer y cuando se ha compartido tanto. Gracias por todos estos años, por tantas horas de desvelos y de tanta energía invertida en nuestra casa, el Partido Popular”.



Por su parte, la presidenta saliente, Ana Guarinos, ha reconocido que “el camino no ha sido fácil, pero es una etapa que ha merecido la pena. Me llevo mucho, mucho bueno, muchos momentos dulces y también momentos complicados. Me quedo con las grandes personas y los muchos amigos que estos años me han permitido conocer e incorporar a mi vida”.



Además, Guarinos ha aseverado que “ha merecido la pena y me siento orgullosa de todos los que estáis en este barco remando para conseguir un objetivo común, ganar elecciones y gobernar, ganar para gobernar con respeto, con libertad y con la seguridad de un trabajo bien hecho”.



También ha apuntado que siempre ayudará a quien lo necesite, “como una más y con todo lo que pueda aportar y la nueva dirección provincial resultante de este Congreso quiera y necesite. Es mi forma de ser. Cambia mi sitio con respecto a mi responsabilidad en la dirección provincial del PPGU, pero lo que nunca va a cambiar es mi forma de ser”.



Finalmente ha deseado a Lucas Castillo y a quienes le acompañan, “lo mejor, los mayores éxitos, porque los suyos serán los de todos. Y les ofrezco lo más importante en política, lealtad, la mía la vais a tener siempre”.



Durante la celebración del XIV Congreso Provincial han estado acompañando al nuevo líder provincial del PP, el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, de la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, y el vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, entre otros parlamentarios regionales, nacionales y provinciales.



Propuesta de 22 vocales



1 José Carlos Albares Gallego.



2 Primitivo Alguacil Martínez.



3 Pablo Ayjón Ayjón.



4 Concha Casado Herranz.



5 Lucas Castillo Rodríguez.



6 Alberto Cortés Gómez.



7 Alberto Domínguez Luis.



8 Armengol Engonga García.



9 Alfonso Esteban Señor.



10 Raquel Flores Sánchez.



11 Carolina Hernández Torres.



12 Aure Hormaechea Gorria.



13 Juan Carlos Martín Martínez

14 Carmen Moreno Pérez.



15 Roberto Narro Ortiz.



16 Luis Palacios Ruiz.



17 Jesús Parra García.



18 Vicente Prieto Isidro.



19 David Robledo Pozuelo.



20 Amelia Rodríguez Sánchez.



21 Silvia Valmaña Ochaita.



22 Álvaro Vara Ruiz.