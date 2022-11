Nuñez anuncia en Guadalajara que el PP va a presentar un recurso contra la decisión de la Mesa de las Cortes de CLM tras impedir debatir en el Parlamento sobre la modificación del Código Penal

domingo 13 de noviembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido a Emiliano García-Page que “esté a la altura del momento” y que “no vuelva a traicionar y defraudar a los castellanomanchegos”, ya que “ahora no se puede estar en medio”, por lo que debe elegir si está con España, con la Constitución y con el Estado de Derecho o está con Sánchez y el independentismo que han marcado un camino de ruptura del país.



Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede del PP de Guadalajara, junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, donde ha recordado que “vivimos un momento crucial para la historia democrática de nuestro país”, unos momentos “especialmente duros donde los partidos con responsabilidades de Estado deben estar a la altura”.



Núñez ha aseverado que “no valen medias tintas en este momento, no vale decir una cosa para hacer la contraria y posicionarse en medio en el agua templada para no tener ni frío ni calor”. “Ante la situación que ha provocado el socialismo de Sánchez o se está con él y sus pactos con ERC o se está con la Constitución, con España y con la unidad nacional”, ha dicho.



El presidente regional del PP ha lamentado el “poco compromiso” de Page con la Democracia, ya que hasta en dos ocasiones el PP ha propuesto en la Mesa de las Cortes regionales hablar sobre la modificación del Código Penal y el presidente de la Junta “ha dado órdenes al Grupo Parlamentario Socialista para impedir que se pueda debatir sobre este asunto en el Parlamento”.



Por ello, Núñez ha anunciado que el Partido Popular va a interponer un recurso contra esta decisión de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha “porque entendemos que el Parlamento tiene que hablar sobre la modificación del Código Penal porque la fortaleza, el futuro y la capacidad de crecer de Castilla-La Mancha depende de la unidad del país”.



“Depende de un país serio, estable y responsable y de un país que sea respetado”, ha añadido, al tiempo que ha señalado que “el camino que ha marcado Sánchez y los independentistas nos aleja de serlo”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que Page, en una entrevista en el año 2018, afirmaba que “antes de que se rompa España, se rompería el PSOE”. “Ha llegado el momento de posicionarse a favor de España, de la Constitución y del Estado de Derecho porque no hacerlo es estar con Sánchez y los independentistas”.



Para Núñez, “no es un momento cualquiera y no es una decisión cualquiera lo que Sánchez plantea”, ya que modificar el Código Penal para cambiar la ley para que aquellos que delinquen no tengan que pagar por ello “no es una cuestión menor” y “no puede salir gratis”.



Por todo ello, el presidente del PP-CLM ha aseverado que los castellanomanchegos “no merecemos más traiciones del socialismo de Castilla-La Mancha”, ya que ahora Page “no puede dar un titular para hacer luego lo contrario”, ahora lo que compromete “son los votos” y “lo que cada uno vote es lo que le llevará a los libros de historia diciendo si está con España, con la Constitución y con el Estado de Derecho o con el socialismo de Sánchez” que han marcado el camino de ruptura del país abaratando las penas para los que quieren romper el país.



“Pido a Page estar a la altura y le exijo que no esté en mitad del camino, que marque posición”, ha dicho, al tiempo que ha destacado que aquellos que tienen que votar, y aquellos que tienen que dar orden de qué votar, “van a decidir que España queremos en el futuro”.