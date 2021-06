Esteban reprocha a Page “su doble cara” y critica su voto a favor para volver a cerrar la hostelería “atacando de nuevo a este sector”

lunes 07 de junio de 2021

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha reprochado al presidente del Ejecutivo regional, el socialista Emiliano García Page, la postura que ha adoptado en el Consejo Interterritorial de Salud en relación con la coordinación de medidas de lucha contra el Covid que se publicó en el BOE, “una posición favorable a medidas que vuelven a habilitar el cierre de la hostelería en Castilla-La Mancha”.



El portavoz popular ha asegurado que pensaba que habíamos visto todas las caras de Page, pero una vez más, “Page se pone del lado de su jefe, Pedro Sánchez, una vez más está más interesado por defender al secretario general del PSOE, y presidente del Gobierno, que en defender los intereses de su región”. Por ello, ha criticado que, “en lugar de ponerse del lado de los hosteleros y votar no a esas medidas que habilitan en función de un semáforo, Page ha votado a favor de unas medidas que plantean cerrar de nuevo la hostelería”.



A juicio de Esteban, esto nos demuestra, al igual que ha sucedido con la polémica de los indultos, “que con la boca pequeña dice una cosa y que cuando es realmente necesario actuar jamás ha salido a alzar la voz contra un presidente traidor que está causando un daño increíble en la sociedad española, y que incluso está traicionando a votantes de su partido, igual que hace Page en Castilla- La Mancha”.



Por esta razón, el portavoz popular ha lamentado, que nuevamente Page no se ponga del lado de sus vecinos y del lado de las personas que viven en esta tierra”. Algo que ha calificado “de nueva traición de Emiliano García Page a los vecinos de Castilla-La Mancha y de Guadalajara”.



Alfonso Esteban ha defendido el trabajo de los hosteleros y ha recordado que estos negocios han sido golpeados de una manera muy dura como consecuencia del Covid y han sufrido muchísimo los cierres continuos que han derivado en enormes pérdidas”. Además ha apuntado que este negocio no ha sido ni es es el causante del problema sino todo lo contrario, porque hemos comprobado como los hosteleros se han volcado en aplicar todas las medidas de higiene, de distancia de seguridad y de salud pública para que sus negocios y sus clientes se sintieran seguros”. Y frente a este trabajo incansable del sector, “Page en vez de apoyarlo vuelve a darle la espalda”.



Finalmente, Esteban ha pedido a Page que rectifique “porque no vamos a consentir” que una vez más se dé la posibilidad de cerrar la hostelería en nuestra región, y en nuestra provincia, y ha le ha pedido “que se ponga de lado de los vecinos y de su tierra frente a los intereses del Partido Socialista y de su secretario general”.