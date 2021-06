Guarinos denuncia que Page ha dado “instrucciones” al presidente de las Cortes para prohibir que el PP-CLM pueda hablar de los indultos en el Parlamento Regional

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 07 de junio de 2021 , 12:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, ha denunciado hoy que Page “ha dado instrucciones al PSOE y al presidente del Parlamento Regional, Pablo Bellido, para “prohibir” que el PP-CLM pueda hablar de los indultos, un asunto que importa preocupa, y mucho, a los castellano-manchegos.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde acusado a Page de ser el “mayor fariseo e hipócrita” de esta tierra, ya que se dedica a salir en los medios nacionales “haciendo el espectáculo” para intentar posicionarse públicamente en contra de los indultos, pero la realidad es que, “Page es un Pedro Sánchez más”, que permite que el Gobierno nacional conceda indultos a los independentistas catalanes que están en la cárcel por saltarse la ley.



En este sentido, ha lamentado que Page es la persona que está siendo “cómplice, responsable y culpable” de la deriva que Sánchez está llevando a España y a todos los castellano-manchegos, consintiendo los indultos y faltando el respeto y humillando a todos los españoles.



A pesar de que Page “intente censurar” al GPP, Guarinos ha insistido en que “nadie nos va a prohibir hablar de nada en estas Cortes, y ha lamentado que “la palabra libertad” le da “mucho miedo” al PSOE, y, ante el miedo que tienen de perder el poder “se están echando en brazos de los independentistas a cualquier precio y a costa de la dignidad que ha tenido siempre este país”.



Además de esto, la dirigente popular ha señalado que el PSOE “no quiere ni oír hablar de los indultos”, al afirmar que no es competencia de Castilla-La Mancha, pero la realidad es que nuestra comunidad es hija de la Constitución Española y “si se está poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho y eso nos afecta a todos”.



Los indultos son un insulto a todos los castellano-manchegos y a los españoles



También, Guarinos ha asegurado que los indultos son un insulto a todos los castellano-manchegos y todos los españoles, y que, incluso es un tema que hasta los propios votantes socialistas están en contra.



Así, ha detallado que, a pesar de que más del 61 por ciento de los españoles están en contra de los indultos, Page está más preocupado por su futuro político y de que será de él de aquí a dos años que de hablar de cuestiones que importan a todos los castellano-manchegos.



“No podíamos haber caído más bajo con un Gobierno que no nos representa, ni a mí, ni a los votantes socialistas, y que además no quiere hablar de los indultos porque tiene miedo y vergüenza”, ya que, “una cosa es pronunciarse fuera de Castilla-La mancha y otra en las Cortes, que queda por escrito y en el diario de sesiones”.



Pregunta a Page por qué él puede hablar de los indultos y el resto de diputados tenemos que guardar silencio



En este sentido, Guarinos ha preguntado a Page por qué él puede hablar de los indultos y el resto de los diputados tiene “que guardar silencio”, y le ha pedido que aclare si se considera más privilegiado que los demás”.



Así, ha recordado que “no existe ninguna explicación lógica” ni jurídica para que Page prohíba al PP-CLM hablar de los indultos, y que la única explicación es que “no se quiere pronunciar en las Cortes porque es un cobarde y le falta valor”.



En este sentido, ha denunciado que los castellano-manchegos son los que estamos pagando las consecuencias de la mala gestión del Gobierno de Page, con una nefasta gestión de la crisis sanitaria que ha convertido a Castilla-La Mancha en la comunidad con mayor tasa de mortalidad y la segunda con mayor tasa de letalidad.



Por último, ha advertido a Page que si “tan clara tiene su posición sobre los indultos” acuda al Parlamento Regional y demuestre “el valor de la palabra” votando en contra, ya que, hasta la fecha de hoy ha votado en cuatro ocasiones en contra de prohibir los indultos a los independentistas.