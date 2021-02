Esteban reclama a Page que apoye el Plan de Apertura para la Hostelería, la Cultura y el Deporte que propondrá el PP-CLM en el Pleno de las Cortes

lunes 08 de febrero de 2021

El vicesecretario de Organización del Partido Popular en Guadalajara, Alfonso Esteban, ha subrayado la importancia del Plan de Apertura para la Hostelería, la Cultura y el Deporte que va a proponer a todos los grupos políticos el próximo jueves el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, en el Pleno de las Cortes Regionales.



Esteban ha apuntado que tras un mes desde que se aplicaran las medidas con importantes restricciones, que incluyen el cierre de negociones por la situación de la pandemia, el PP- CLM plantea esta nueva iniciativa para ayudar a los pequeños empresarios y pymes que “se están viendo asfixiados después de un año desastroso que está generando una crisis sin precedentes a nivel sanitario, económico y social”.



El vicesecretario de Organización ha recordado que muchos negocios están pasando situaciones verdaderamente difíciles, y por esta razón se hace fundamental “buscar medidas que hagan posible luchar contra el coronavirus y el mantenimiento de la actividad en la región”. Para ello, es esencial establecer medidas muy estrictas de carácter higiénico-sanitarias con el uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia de seguridad, limitaciones de aforos o la realización de test masivos. “Tenemos que aislar al virus permitiendo que aquel que esté contagiado guarde las cuarentenas, pero también, tenemos que permitir que aquellos que no lo están puedan seguir haciendo su vida con la mayor normalidad posible, y esto solamente se consigue cribando y haciendo test masivos que permitan discriminar donde está el virus y por dónde se expande”.



Igualmente ha criticado que las ayudas que están recibiendo los pequeños y medianos negocios “son parciales y de todo insuficientes” y en otros casos “con condiciones leoninas que hacen imposible que aquellos que supuestamente van a ser beneficiarios se acojan a ellas”. Esteban ha insistido en que lo que verdaderamente necesitan es abrir sus negocios y mantener la actividad económica y “eso es lo que debemos procurar los poderes públicos con el tipo de medidas que estamos proponiendo desde el PP-CLM, y que Page y el PSOE están desestimando por el mero hecho de venir el Partido Popular”.



Este Plan de Apertura para la Hostelería, la Cultura y el Deporte sigue el modelo que está aplicando la vecina Comunidad de Madrid, pero adaptado a Castilla-La Mancha, que no ha impuesto a los negocios el cierre de su actividad. Esteban ha pedido a Page, y al PSOE, que el próximo jueves apoyen esta iniciativa “que estamos viendo como funciona en otra región y que no la rechace por el mero hecho de venir de una comunidad autónoma de otro signo político”.



Finalmente, Esteban también ha destacado la importancia de desarrollar de manera urgente “un plan intenso, serio, riguroso y ambicioso de vacunación”. A su juicio, “no podremos volver a la normalidad hasta que no haya una inmunidad masiva en la población y esto solo se consigue con la vacuna” por ello ha exigido al presidente regional, García-Page, “que se ponga mano a la obra”.