Esteban exige a Page que demuestre "con hechos" su posición sobre la rebaja de los delitos de sedición y deje "de lado la palabrería"

martes 08 de noviembre de 2022

El secretario provincial del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha exigido hoy al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, “que demuestre con hechos” su posición sobre la modificación del Código Penal para rebajar los delitos de sedición.



Estaban ha apuntado que “estamos asistiendo atónitos” cómo Pedro Sánchez y su gobierno quieren modificar el Código Penal para rebajar las penas de los delitos por sedición. “Estamos ante un presidente que ha vendido a España, a los independentistas, a Bildu y a Podemos a cambio de votos, esa es la cara de Pedro Sánchez”.



El papel de Page en este asunto “es lamentable”, además de seguir en su línea “de decir una cosa y hacer la otra”, en un caso tan grave “no puede estar tan callado”. Esteban ha aseverado que “es momento de que diga si está con los delincuentes, si está con los que intentaron dar un golpe de estado en España, o está con los españoles y con los castellano manchegos”.



Y es que ayer mismo, en la mesa de las Cortes, el PSOE con su mayoría absoluta” volvió a rechazar un debate sobre la rebaja de penas en los delitos de sedición. Por ello, el secretario provincial se ha preguntado: ¿Por qué Page no quiere debatir en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre este asunto? ¿Por qué Page no quiere marcar una posición clara de su Partido en Castilla-La Mancha? ¿Por qué Page no quiere firmar una declaración con todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha rechazando de plano la modificación del Código Penal para la rebaja de penas en los delitos de sedición?



Lo que está claro, ha asegurado, es que siempre vemos el mismo perfil “un Page que habla mucho y que dice estar en contra de muchas cosas que hace el gobierno de España, pero a la hora de la verdad, a la hora de demostrar esas afirmaciones con hechos, Page no hace nada. Page apoya a Pedro Sánchez con su silencio y sus acciones, y sus diputados no van a debatir en las Cortes sobre este asunto”. Es más, sus diputados nacionales votarán a favor los Presupuestos Generales del Estado con independentistas, con Bildu o con Podemos. “Está perfectamente coordinado y no hay discrepancia entre Emiliano García Page y Pedro Sánchez”, ha dicho.



Por todo ello, Esteban ha pedido a Page que admita el debate en las Cortes de Castilla La Mancha sobre la rebaja de penas en los delitos de sedición, y que acepte firmar una declaración con todos los grupos políticos de las Cortes en contra de este asunto.



“Tiene que quedar claro que el presidente de Castilla-La Mancha, el que representa a todos los castellano manchegos, está con sus vecinos y con España, y no está con los delincuentes, golpistas y los que quisieron romper la integridad del territorio español”, ha zanjado.