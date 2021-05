Carnicero: “Rojo ha dejado pasar dos años en blanco para anunciar que en el Fuerte irá una biblioteca que ya había anunciado Román”

martes 18 de mayo de 2021

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha lamentado que el alcalde socialista Alberto Rojo “haya dejado pasar dos años en blanco” en relación al Fuerte de San Francisco con el pretexto de que “estaba trabajando para ver cuáles podían ser los usos”.



Y la realidad es que “ha tardado dos años en salir a anunciar lo mismo que ya había anunciado el anterior alcalde Antonio Román en octubre de 2018”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, quien ha recordado que “fue precisamente durante la inauguración de la biblioteca municipal Suárez de Puga -la misma que Rojo reinauguró un año después- cuando el anterior alcalde anunció la creación de un plan de bibliotecas, consensuado con los técnicos de la Junta de Comunidades, que llegaría también hasta los barrios anexionados y con una biblioteca central de mayores dimensiones que estaría ubicada en el Fuerte de San Francisco”.



Por ello, desde el Grupo Popular, su portavoz considera que “Rojo trata de tomarnos el pelo a todos los ciudadanos de Guadalajara creyendo que dejando pasar el tiempo los vecinos se van a olvidar del gran trabajo que realizó el gobierno de Román y al que Rojo parece molestar en todos los sentidos como ha demostrado también y como ejemplo con el Mercado de Abastos”. Así, Carnicero ha pedido a Alberto Rojo “que no tenga miedo de ponerse manos a la obra, de trabajar” y que “sea humilde y reconozca los aciertos del anterior gobierno del PP”.



“Lo que le pasa a Rojo es que no tiene proyecto de ciudad y continúa, dos años después, tratando de borrar todo lo bueno que se hizo; es un alcalde partidista, que le importa más lo que opinen de él y de sus acciones en su partido, el PSOE, que lo que realmente importa a los vecinos”.



Asimismo, desde el Grupo Popular piden a Rojo “que defienda los intereses de la ciudad de Guadalajara y que pida a la Junta que ejecute la sentencia que le obliga a rehabilitar todo el Fuerte de San Francisco gracias a la reclamación que interpuso del gobierno del PP porque la Junta se negaba”. En los presupuestos para 2021 “tan solo hay 2,7 millones de euros consignados para El Fuerte, pero Rojo dijo ayer que se necesitarán 60 millones de euros” por ello el portavoz municipal del PP le ha instado “a exigir que se cumplan los compromisos con la ciudad y a no conformarse con lo mínimo y con una foto”.



“Para anunciar lo mismo que ya estaba planificado y avanzado no hacía falta que nos hubiera hecho perder 24 meses”, ha finalizado Carnicero.