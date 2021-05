Cabanillas recupera su tradicional Carrera Popular, pero de modo individual y comunicando tiempos

Tras la cancelación en la primavera de 2020, por la crisis sanitaria, de la tradicional Carrera Popular de Cabanillas del Campo (cuya novena y última edición hasta la fecha se celebró el 19 de mayo de 2019), la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cabanillas, en colaboración con el club local «Runners Cabanillas», han decidido recuperar este año, de algún modo, esta popular prueba. No obstante todavía no es posible hacerlo a la manera tradicional, pero para sustituir a la carrera ordinaria se ha ideado un mecanismo telemático.La idea es que las personas que deseen participar cubran el recorrido establecido corriendo por su cuenta, de modo individual, pero registrando el tiempo que realizan en una app especializada, «Strava», que puede descargarse en cualquier dispositivo smartphone tanto de sistema Android como iOS.Para inscribirse, los interesados deben acudir al Polideportivo Municipal San Blas, y entregar personalmente 1 kg. de comida no perecedera (que la organización destinará a bancos de alimentos para personas necesitadas), y a cambio recibirán el dorsal oficial de participante. Una vez tengan el dorsal, los corredores y corredoras deberán cubrir el recorrido propuesto (son dos vueltas a un circuito urbano de 5 kilómetros, con salida y llegada en la Plaza del Pueblo) en el periodo de tiempo comprendido entre el 24 y el 30 de mayo. Tanto el recorrido como el perfil del mismo pueden consultarse en la imagen adjunta a esta información, así como en este enlace de «Wikiloc».Cuando hayan cubierto el recorrido, los participantes deben trasladar su tiempo a la organización. Para ello cogerán un «pantallazo» de la aplicación en su dispositivo móvil, y lo enviarán por correo electrónico a la dirección [email protected] Se otorgarán trofeos a los 3 mejores tiempos, tanto en categoría masculina como femenina, una vez que todos los participantes hayan comunicado sus registros, antes del día 1 de junio.Finalmente, desde la organización se invita a todas las personas participantes a que se hagan una fotografía durante su desempeño en la carrera, y la remitan también a [email protected] Con todas las recibidas se elaborará un vídeo recopilatorio de la iniciativa.