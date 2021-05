IU C-LM ve "DELEZNABLE" que Page use la pandemia para "saldar cuentas con su partido" y propugnarse sucesor de Sánchez

martes 11 de mayo de 2021

En rueda de prensa, Crespo se ha referido así a las "vergonzosas declaraciones" realizadas, a su juicio, por Emiliano García-Page el pasado sábado, cuando afirmó que "si llega otra ola, a algunos les supondrá un adiós", tras no atender a las demandas de comunidades autónomas como esta que pedían alargar el estado de alarma.



"Una vez más intenta quitarse de encima su responsabilidad y echar la culpa de lo que pueda suceder a otros", como hizo en otras ocasiones, ha asegurado el dirigente de izquierdas, refiriéndose a momentos concretos de la pandemia y las afirmaciones que realizó el responsable autonómico sobre los profesores, los mayores, los ayuntamientos o los sanitarios.



Algo "inasumible", ha precisado, y más cuando es el presidente regional "con una de las mayores tasas de mortalidad de España" durante esta crisis sanitaria, aludiendo en este punto a los datos de la provincia de Ciudad Real, a la mortalidad en residencias de mayores, a cómo "les timaron con los respiradores que llegaron de Turquía" o a la falta de EPIs. "No es posible que pretenda aprovecharse de todo esto y echar las culpas de lo que pueda suceder a sus propios compañeros", ha abundado.



Crespo ha considerado, además, que el presidente de Castilla-La Mancha "ha hecho dejación de sus funciones", ya que, tras la finalización del estado de alarma, "tiene más competencias de las que ahora está ejerciendo, pero se encuentra más cómodo diciendo que estas cosas corresponden a otros".



Así, se ha preguntado por qué, si el Gobierno regional pensaba que debía mantenerse el estado de alarma, no ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ante el Tribunal Supremo, como ha hecho Canarias con su tribunal correspondiente, instando al responsable autonómico a asumir su responsabilidad y a no ampararse en otros "y si entiende la Consejería de Sanidad que se deben aplicar medios de contención que los aplique y si el TSJCM no da el visto bueno que recurra al Supremo".



En este contexto, el coordinador regional de IU ha lamentado las imágenes del fin de semana tras acabar el estado de alarma, criticando que "algunos parece que han confundido este hecho con la finalización de la pandemia" y recordando que "la posibilidad de contagio sigue existiendo".



"Debemos insistir en que no todo vale, debemos ser más responsables y solidarios que nunca y no podemos ser inconscientes, no podemos dejarnos llevar para intentar sacar beneficio a cualquier situación sin pensar en los demás", ha subrayado.