Núñez reclama a Page que pida perdón a la comunidad educativa por haber afirmado que el profesorado “quería 15 días de vacaciones” al inicio de la pandemia

lunes 21 de junio de 2021 , 21:38h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado a Emiliano García-Page que pida perdón a la comunidad educativa por haber afirmado al inicio de la pandemia que los maestros “querían 15 días de vacaciones” o por haber “amenazado a la Universidad pública”.



Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios antes de participar en el acto de homenaje a la comunidad educativa de la región, donde ha destacado que “hoy es un buen día” para agradecer a la comunidad educativa el “esfuerzo, trabajo y profesionalidad” que han demostrado durante este más de un año de pandemia.



Núñez ha trasladado su agradecimiento sincero al conjunto del profesorado de Castilla-La Mancha “por estos meses tan duros en los que han demostrado su capacidad de trabajo, su entrega y su alta dedicación para con nuestros hijos”.



El líder de los ‘populares’ ha asegurado que “lo mejor que podemos dejar para el futuro es una buena educación, ya que el futuro de Castilla-La Mancha y de España lo van a escribir nuestros hijos”, por lo que una generación bien formada y preparada “es fundamental para un futuro de éxito” y, los profesores, tienen una parte “muy importante” del mismo.



Por ello, Núñez ha exigido a Page que aproveche su intervención en este acto para trasladar un “disculpen y perdonen” a la comunidad educativa por haber asegurado, los días previos a la declaración del Estado de Alarma, que los maestros “querían 15 días de vacaciones”. Es un buen día, ha señalado Núñez, para que Page reconozca que se equivocó con estas declaraciones “que nada tienen que ver con la realidad” y traslade su “arrepentimiento” por las mismas.



Además, según ha añadido el presidente regional del PP, el Gobierno de Page “no está cumplimiento con los compromisos que lleva prometiendo durante los últimos 6 años” en materia educativa, por lo que ha insistido en que sería “bueno” que los castellano-manchegos empezaran a ver que su presidente “cumple con lo que promete”, ya que todo apunta a que Page y su Gobierno son un “ente sin palabra”. “Es muy peligroso que un presidente no tenga palabra y que no cumpla con lo que promete”, ha dicho.



“NOS DUELE QUE SE VAYA A INDULTAR A LOS QUE HAN QUERIDO ROMPER ESPAÑA”



De otro lado, Paco Núñez ha aseverado que a los castellano-manchegos, así como al conjunto de los españoles, “nos duele que se vaya a indultar a los que han querido romper España” y que el PSOE vaya a sacar de las cárcel a aquellos a los que un juez ha condenado por saltarse la Ley y la Constitución, con el único objetivo de “apuntalar” a Sánchez en La Moncloa.



Y, además, lo hacen “sin pedir perdón”, anunciando que “lo volverán a hacer”. Así, Núñez ha recordado que España “está por encima del PSOE y del PP”, por lo que “traicionar a España, como va a hacer esta semana el PSOE, no tiene precio y no es de recibo”, ya que se trata de uno de los hechos “más tristes” que, en la “joven Democracia española, vamos a vivir”.



Por último, Núñez ha señalado que espera que el PSOE recapacite y que los socialistas impidan que el Gobierno de Sánchez cometa “esta tropelía”, ya que “oímos muchas declaraciones y muchos titulares, pero pocos hechos” y, esta semana, es el momento “de actuar” y de posicionarse a favor o en contra de los indultos. “El PP lo tiene claro, estamos en contra de los indultos, falta por ver qué hace el Gobierno y qué hace el PSOE”, ha concluido.