Guarinos: “No va a quedar ni un solo bolsillo en el que Page y Sánchez no metan mano con la subida masiva de impuestos que prepara el socialismo para las clases medias y bajas”

martes 11 de mayo de 2021 , 12:57h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, ha señalado hoy que “no va a quedar ni un solo bolsillo, ni un solo hogar y ninguna economía familiar en la que no vayan a meter mano Page y Sánchez con la subida masiva de impuestos que está preparando el socialismo para las clases medias y bajas”.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha lamentado que el Gobierno de España esté pensando en subir los impuestos a todos los españoles y castellano-manchegos porque “forma parte del ADN de los gobiernos socialistas”.



En este sentido, ha destacado que, lo que tenemos en España y en Castilla-La Mancha es un gobierno “de expertos, expertos en lo que mejor saben hacer que es subir los impuestos a todos los ciudadanos”.



De esta manera, ha lamentado que, “lo que no tenemos es un gobierno de expertos en combatir una crisis sanitaria, en adoptar medidas para incentivar el empleo y la recuperación económica o en ayudar a las empresas a que salgan adelante y generen riqueza y empleo”, pero “sí tenemos a un gobierno al que se le da muy bien subir impuestos”.



Guarinos ha detallado que el Gobierno prepara una subida masiva de los impuestos en todos los ámbitos, con una subida del diésel, de la electricidad y el gas, con impuestos al consumo de bebidas azucaradas y similares, con impuestos al ahorro y la eliminación de deducciones por aportaciones a Fondos de Pensiones...



También ha recordado que también tiene preparado eliminar la deducción del IRPF en las declaraciones conjuntas, que son las de las rentas más bajas, así como eliminar los tipos reducidos del IVA.



Además de esto, ha advertido que el Gobierno también se ha propuesto que los ciudadanos “tengamos que pagar peajes por circular por una autovía o por una carretera que ya hemos pagado con nuestros impuestos en el momento que se han construido, y por cuyo mantenimiento ya pagamos todos los años con nuestros impuestos”. “Nos quieren cobrar hasta por ir a trabajar”.



Guarinos ha acusado a los socialistas de ser “expertos” en subir los impuestos, ya que, lo primero que hizo Page al llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2015 fue “subir los impuestos a todos los castellano-manchegos”, una subida que a día de hoy aún mantiene vigente.



También, ha insistido en que la economía de nuestro país y de nuestra región “no está para subir impuestos” ni para preparar “un atraco fiscal a todas las familias y todas las economías”, ya que es momento de ayudar a las clases medias y bajas con ayudas y con una bajada generalizada de los impuestos.



Así, ha explicado que, tenemos 4 millones de parados en España y que cerca de 700 españoles siguen en ERTE, con la tasa más alta de paro de toda Europa, y con una tasa regional de paro que supera a la media nacional.



Así mismo, ha señalado que la recuperación en nuestro país es “mucho más lenta” que en el resto de los países europeos y que, a día de hoy, existen 137.000 ocupados menos que el primer trimestre del año 2021.



Guarinos ha advertido que, con una caída del PIB del 11% y con estos “preocupantes datos económicos”, España y Castilla-La Mancha “necesitan medidas que impulsen el empleo y la economía y no la subida masiva de impuestos a medio y largo plazo que preparan Sánchez y Page”.



“El Gobierno de Page intenta aplicar aquello de que la realidad no le estropee nunca un buen titular”



Por otra parte, ha afeado al Gobierno de Page que intente mentir y engañar a los castellano-manchegos con datos irreales, intentando aplicar el dicho de que “la realidad no te estropee nunca un buen titular”, pero, la verdad es que “los datos son tozudos”.



Así, ha afeado que ayer el Gobierno regional saliera “presumiendo” de que en el año 2021 había mejores datos de constitución de empresas respecto al año 2020, pero no es cierto ya que el Gobierno compara datos de 2021 con los de 2021 y “esa referencia no es real”, puesto que durante el año pasado estuvimos confinados, y el dato que hay que comparar es el de 2019.



Por eso, ha asegurado que, si se comparan los datos del año 2021 con los datos de 2019, la realidad es que la creación de empresas en nuestra región ha caído cerca de un 7 por ciento.



Por todo lo anterior, ha destacado que al PP de Paco Núñez “no nos van a encontrar para apoyar una subida generalizada de impuestos, “pero sí nos van a encontrar para implementar medidas que generen riqueza, empleo, y ayuden a la recuperación económica y social que necesita nuestra región”.