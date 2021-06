LECTURAS Sylvia Pantoja ('Supervivientes') se confiesa, en exclusiva: "He pasado hambre por culpa de mi prima Isabel Pantoja"

Lecturas dedica su entrevista de este miércoles a la sobrina de la Pantoja, que acaba de regresar de concursar en Supervivientes con ganas de atacar a Pantoja. Dice en el titular que la vetó y llegó a pasar hambre. Pero lo mejor es una frase que hoy cobra más importancia de la que Sylvia jamás hubiera pensado: "No querían mis canciones en la radio ni pagando. José Luis Moreno tenía pasión por mí pero Isabel lo acaparó y dejé de existir". Ahora que el productor ha sido detenido debería darle las gracias.



Sylvia Pantoja González protagoniza un espectacular reportaje en Lecturas, tras regresar de ‘Supervivientes’ como sexta expulsada de la edición. Espléndida y con doce kilos menos, hace un repaso de los años de destierro que pasó en México.



En el nuevo número de Lecturas, Sylvia Pantoja confiesa que abrirse paso como cantante en el país azteca fue tan duro que llegó hasta a pasar hambre. La sevillana habla como nunca antes sobre su enemiga íntima, su prima Isabel Pantoja, y también deja clara su animadversión contra Anabel Pantoja.Esta Pantoja ha vuelto para quedarse.



La cantante ha regresado de Honduras presumiendo de figura con 12 kilos menos, pero sobre todo con ganas de contar la verdad sobre cómo se rompió la relación con su prima, Isabel Pantoja, y las nefastas consecuencias que tuvo. Un testimonio que ahora ha querido contar en exclusiva a Lecturas tras despojarse del miedo que ha conseguido aplacar para alzar por fin su voz y arrojar luz a uno de los episodios más desconocidos del clan Pantoja.



Mientras Paquirri vivía, Sylvia tuvo una buena relación con Isabel. Asegura que fue su prima la que hizo que se le cerrasen las puertas profesionalmente en España. “Me fui porque el veto era continuo. (...) En México fui tirando de ahorros, canté en restaurantes. He ido con el pico y la pala. También me han estafado. Allí, ser Pantoja no me sirvió de nada. La reina es Rocío Dúrcal”, afirma.



Sylvia lamenta cómo han ido las cosas con Omar, el novio de Anabel, en ‘Supervivientes’: “Está muy influenciado por Anabel. Es un niño muy bueno, pero intenté acercarme a él y no fui correspondida”. No sale tan bien parada la colaboradora de 'Sálvame' a la que considera "una prepotente". Podrás leer las duras palabras que le dedica en la entrevista exclusiva que ha concedido a Lecturas.



Sylvia, que asegura haber salido de ‘Supervivientes’ con buen sabor de boca, nos cuenta sobre Olga: “¡No hables de ella delante de la cámara, que se enfada y te dice que le das una puñalada!”.



Sylvia asegura tajante que ha vuelto para quedarse. La cantante ha decidido quedarse a vivir en Sevilla, en el piso que fue de sus padres, fallecidos los dos. Le duele que su prima no le diera el pésame por su muerte. “Fue feo que no me lo diera”, dice.



Sylvia (52) ha sido la sexta expulsada de ‘Supervivientes’. La cantante, que ha vivido en México desde 2013, es prima hermana por parte de madre de Isabel Pantoja, con la que hace años está enfrentada.