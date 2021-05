DIEZ MINUTOS Así ha reaccionado Rocío Flores al tonteo entre Olga Moreno y Gianmarco

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 06 de mayo de 2021 , 08:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Las amistades en 'Supervivientes' siempre son algo que nos sorprende, y es que quien menos nos esperamos siempre se hace amigo de alguien totalmente inesperado. Este año ha sido Olga Moreno la que ha sorprendido, y es que aunque en principio parecería que no tiene nada en común con Gianmarco Onestini, el italiano le ha 'robado el corazón'. Entre confesiones de lo más sentimentales, abrazos y echarse crema, los dos están de lo más a gusto el uno con el otro... y lo mejor de todo ha sido que Olga ha confesado que, si tuviera 24 años, ¡no le importaría tener algo con Gianmarco! ¿Molestará esto a Antonio David?



Rocío Flores, ante estas ideas, no podía evitar reírse, y ya en el plató de 'Supervivientes' lo dejaba claro: "Yo he estado en esa isla, sé lo que es forjar una amistad muy heavy y muy bonita, y lo veo como tal. Quien no lo vea así, tiene un problema. En la isla hay que tener un binomio, si por parte de Gianmarco esa amistad es real me alegro", apuntaba, a la vez que dejaba claro que a su padre, Antonio David Flores, no le molestaba para nada ver a Olga tan cerca del italiano. Algo que, al día siguiente, en 'El programa de Ana Rosa', ratificaba: "Realmente de esa amistad me alegro, porque allí es fundamental tener una persona que te dé su máximo apoyo. Yo encantada".



"Por ejemplo, hablo de mí: si eres cariñosa y necesitas eso de la gente, y sobre todo allí que no tienes a tus seres queridos... son relaciones que haces allí y que no forjarías aquí porque son situaciones extremas", añadía Rocío en 'AR'.