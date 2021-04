Esteban denuncia los últimos 15 días “horribilis” del presidente Vega “al que no hemos escuchado defender ni una vez a los municipios ni empresas de la provincia”

lunes 19 de abril de 2021

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación, Alfonso Esteban, ha denunciado “silencio cómplice” del presidente José Luis Vega, en sus últimos 15 días “horribilis” y ha criticado “que no haya tenido tiempo para defender a los municipios y sus vecinos, ni a los empresarios y pymes que están sufriendo las consecuencias de las decisiones que está adoptando Page sin ningún tipo de criterio”. Mientras tanto, lamentablemente, sí ha tenido tiempo “para aprobar el pago de 30.000 euros de la Diputación a un ‘sarao’ político en el Día de la Región con la que está cayendo con todas las restricciones en vigor”.



A su juicio, “Vega no está, no se le escucha y no se le espera” y ha apuntado que ha quedado claramente desmentida aquella famosa frase del presidente de la Institución en la que decía que defendería los intereses de la provincia por encima de los suyos, aunque eso le costara que le cortaran las orejas.



El portavoz popular ha criticado que todavía hoy siga figurando en el Portal de Transparencia como diputada, la ya consejera Barbara García Torijano, manteniendo en su currículum que es maestra, cuando ya quedó demostrado que es una falsedad absoluta. A estas alturas, “Vega no ha dicho si conocía las mentiras de esta persona; y si lo conocía, no la ha recriminado en público, ni ha tomado ninguna decisión, únicamente ha guardado un absoluto silencio”.



En segundo lugar, se ha referido a otro “de los silencios y ausencias” de Vega, en este caso en la caravana que tuvo lugar ayer en la ciudad de Guadalajara de protesta de empresarios de nuestra provincia “que quieren trabajar y no se les deja” y tampoco estaba el presidente “ni en calidad de máximo responsable de la Institución Provincial, ni en calidad de uno de los máximos responsables del PSOE en Guadalajara”. Para Esteban está claro que “Vega ha decidido anteponer la defensa de su partido y de Page, a quien le debe todo, en lugar de defender a aquellos que están pasando un verdadero calvario porque les han privado de negocios que son su vida”.



Además, ha abordado otra cuestión que le compete de manera directa a Vega como es la decisión de aplicar medias de Nivel 3 reforzado, entre el 15 y el 16 de abril, a 46 municipios de diferentes zonas básicas de salud. Esteban ha asegurado que llama poderosamente la atención cómo se justifica esta decisión en muchos municipios que, en la última semana, según datos de la propia Comunidad, no han tenido ningún caso de Covid. Aseguran que hay que adoptar esas medidas “por las relaciones de los servicios sanitarios y económicas y sociales entre los municipios”. Esteban ha puesto un ejemplo de dos municipios que están a escasos kilómetros de distancia, Fuentenovilla y Yebra, ambos con cero casos, el primero tiene Nivel 3 reforzado y el segundo no, cuestión que “es una verdadera incoherencia”. De todo esto, el alcalde de alcaldes “no ha dicho absolutamente nada porque lo ha hecho Page, y como lo ha hecho Page hay que callarse”.



Igualmente, ha recordado el bochorno del Pleno del pasado viernes, en el que el PSOE de Vega se abstuvo en una moción de Podemos en la que pedía que la Diputación reconociera que el régimen monárquico está agotado y apoyara un proceso constituyente hacia una democracia participativa laica, federal y republicana. También decía la propuesta de Podemos que la Diputación cooperaría en el marco de sus competencias para que el nuevo sistema político republicado garantice los derechos y los servicios públicos básicos. El PSOE de Page y Vega se abstuvo “y ese silencio es muy clarificador de lo que piensa por lo que nadie puede pensar que hay distintos PSOE, son todos exactamente lo mismo. Están alienados con Pedro Sánchez y su hoja de ruta y su abstención “lo demuestra”, ha aseverado.



Asimismo, ha apuntado que la última decisión de la vergüenza es la aprobación del gasto de 30.000 euros que, por primera vez, va a destinar la Diputación a financiar el acto del Día de la Región. Para el portavoz popular “es un despropósito que Vega no tenga tiempo para defender a los empresarios, ni a los municipios y sus vecinos de las decisiones que adopta Page, pero sí tenga tiempo de financiar ‘saraos’ políticos, porque de ese espectáculo no va a poder disfrutar nadie con las medidas que tenemos”. Esteban ha declarado que, si Page quiere celebrar este día por todo lo alto, “quien lo tiene que pagar es la Comunidad Autónoma y no la Diputación; esta Institución tiene que estar para ayudar a los pueblos, a sus vecinos y aquellos que lo están pasando peor como empresas y pymes”.



En resumen, ha tachado de “muy graves” todas estas omisiones por parte del señor Vega y le ha vuelto a pedir explicaciones. Esteban ha preguntado al máximo responsable de la Diputación si le parece bien que determinados municipios tengan medidas de Nivel 3 reforzado aun no teniendo casos, si le parece bien el cierre de los negocios, aunque ayer no apoyara a los sectores afectados. Igualmente, le ha pedido que retire de una vez por todas del portal de trasparencia una información que no se corresponde con la realidad, y, por último, y muy grave, ha lamentado que “en el salón de plenos de la Diputación se cuestionara si España tiene que seguir siendo una Monarquía Parlamentaria, así como que la Diputación deba financiar ‘saraos’ políticos de Page con la que está cayendo”, ha zanjado.