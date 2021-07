¿"Nueva tropelía" en el Ayuntamiento socialista de Guadalajara? SOLO PSOE y Ciudadanos VOTAN A FAVOR de dar 126.000 euros para el Auditorio del Alamín, pese a tener empresa adjudicataria desde marzo

viernes 30 de julio de 2021 , 12:29h

El concejal del Grupo Municipal Popular de Guadalajara, José Luis Alguacil, ha "destapado" una "nueva tropelía" que el alcalde, Alberto Rojo, va a acometer en Guadalajara con respecto a la adjudicación del contrato de rehabilitación del Barranco del Alamín.



El gobierno del socialista Alberto Rojo en Guadalajara ha aprobado hoy en el Pleno una partida de 126.000 euros para las obras del Auditorio del Alamín que tiene ya adjudicadas una empresa desde el mes de marzo pasado, tal y como había advertido esta misma semana el Grupo Popular. Esta decisión, incluida en una modificación de crédito, tan solo ha contado con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos –aunque estos últimos ni siquiera se han pronunciado al respecto-, lo que ha hecho al portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, preguntar a la concejala de Patrimonio, Lucía de Luz, “si no le daba que pensar que grupos políticos como Aike, Unidas Podemos-IU y el PP se pusieran de acuerdo para decirle que no estaban haciendo bien las cosas”.



La concejala De Luz ha justificado esta decisión en “problemas en el graderío” de esta infraestructura que no se habían detectado antes de la adjudicación del contrato, a lo que el portavoz del Grupo Popular ha manifestado que esos problemas “constaban en el proyecto” en la página 5, 6 y 13 donde se habla en concreto de los problemas del graderío del auditorio.



“Si ustedes quieren hacer las cosas bien, es motivo más que suficiente y necesario para poder finiquitar este contrato, llegar a una rescisión de mutuo acuerdo que sería lo más higiénico y estético, se arregla el graderío con esos 126.000 euros y se vuelve a sacar a licitación, porque sino pudiéramos estar pensando que es un trato desigual a los anteriores licitadores porque seguro que si los licitadores que se plantearon este proyecto hubieran sabido que el Ayuntamiento luego va a dar 126.000 euros, a lo mejor se hubieran presentado más, y no solo uno como fue el caso”, ha detallado Jaime Carnicero.



Hay que recordar que en octubre del año pasado el alcalde Alberto Rojo ofreció una rueda de prensa para anunciar a “bombo y platillo” que en este verano el Auditorio del Alamín iba a estar rehabilitado y funcionando con actividad cultural.



"Un nuevo caso de incumplimiento" de Rojo que suma "a una lista interminable en los dos años que lleva ya de alcalde cuyas promesas pocas veces han cumplido los plazos que prometía públicamente".



El pasado mes de marzo se adjudicó el contrato por 30 años y más de 400.000 euros a una empresa. Hoy el Pleno, y pese a las advertencias de los grupos de la oposición, el gobierno de Rojo y Ciudadanos han aprobado destinar 126.000 euros en lo que supone un grave agravio con la transparencia y el resto de empresas en el proceso de licitación de este contrato.