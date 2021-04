"Tiempo de hormigas", el nuevo libro del periodista guadalajareño Antonio Pérez Henares, "Chani"

lunes 19 de abril de 2021

El periodista guadalajareño Antonio Pérez Henares ha dicho que espera que Madrid "de una lección" y "ponga en su sitio" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones autonómicas del 4 de mayo por los "insultos injustos" que está recibiendo la comunidad a lo largo de la precampaña.



Pérez Henares acaba de publicar un nuevo libro titulado "Tiempo de hormigas" en el que carga contra lo que él denomina "neototalitarismos", con una nueva ola de "censura" que decide que es correcto, ha señalado en una entrevista con Europa Press.



Dedica parte del libro a explicar la "decepción" que siente con la política y los líderes nacionales de los partidos , a quienes califica de "lo peor para el peor de los momentos", aunque admite que las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid sí le interesan.



Henares considera que "Madrid es otra cosa" y "hasta puede que vote" porque a esta comunidad "abierta y tolerante" se la está "insultando injustamente" y esos "ataques" chocan "contra lo que se esta viviendo en la calle".



Para el autor el actual es un tiempo "de hormigas, raquítico" porque "cualquier gota de agua" parece "el diluvio universal". Así ha explicado que se han elevado muchas "vacuidades" a la categoría de histórico y "el único día histórico dijimos que era mentira", en referencia al tratamiento que le dieron los medios de comunicación a la aparición de la pandemia. "Allá por el 4 o 5 de marzo el señor Milá y los voceros oficiales dijeron que no era para tanto", ha criticado.



Por dignidad



Con la pandemia, Pérez Henares explica que decidió abandonar las tertulias televisivas en las que participaba por "dignidad", porque "no estaba dispuesto a participar en la ceremonia de ocultación de la muerte y del dolor que adoptaron muchos medios". En la misma línea ha afirmado que la sociedad española "acepta" que "le metan bajo la alfombra 30.000 muertos", porque según su opinión, la cifra real de muertos en España supera los 100.000.



Pérez Henares hace en el libro un recorrido por temas diversos como la manipulación de la historia de España, la "crisis de la verdad" del periodismo y lanza críticas al "neototalitarismo" en el que incluye al "tardofeminismo", el ecologismo "urbanita" y lo que denomina "progrecracia" que quiere imponer "todo lo que debo ser y pensar" y que convierte en "subhumano" a quien no se considera partidario "de los "ismos" buenos".



Para el autor se trata de una doctrina de consignas que se imponen como "mandamientos de lo progre". Y ha añadido que él mismo se convierte en un "apestado" al escribir esto, pero que se niega a "callar" porque "hay que dar la batalla.



Siguiendo la tesis principal del libro, Pérez Henares ha afirmado que a día de hoy "hay censura" y define la sociedad actual como una "teocracia" en la que se impone "lo que es bueno y malo" donde "da miedo" expresar el pensamiento propio por "miedo" a ser calificado de "facha". Según el autor ésta se combate "enfrentándose y burlándose", aunque aprecia una diferencia fundamental con la censura practicada en el franquismo. "Antes sabíamos que había que combatirla, pero ahora nos dicen que es buena", ha apuntado.