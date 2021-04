El PP denuncia que "los servicios de Intervención llevan al Tribunal de Cuentas las irregularidades económicas de Alberto Rojo" en el Ayuntamiento de Guadalajara

lunes 19 de abril de 2021

El concejal del Grupo Municipal Popular José Luis Alguacil ha desvelado hoy que “justo antes de la convocatoria de la comisión de cuentas para aprobar la liquidación del presupuesto de 2020 que irá mañana a Pleno, ‘aparecieron’ tres informes preceptivos a esta liquidación con un relación anual de todas las resoluciones adoptadas por el alcalde Alberto Rojo a los reparos de legalidad efectuados por el Interventor y el Viceinterventor”.



Es decir, “todas las anomalías que el alcalde ha realizado contrarias al criterio de los técnicos del Ayuntamiento”. Este hecho, además de ser contrario a la ley, ha dicho Alguacil, “nos preocupa mucho porque el Ayuntamiento de Guadalajara tiene la obligación ahora de remitir estos informes al Tribunal de Cuentas”; unos informes “que conocimos unas horas antes” con lo cual, “Rojo trató de taparlos o de coartar la labor de oposición una vez más con su falta de transparencia y oscurantismo ya advertido por el Defensor del Pueblo por la forma de Rojo a la hora de dar traslado de los expedientes a los grupos de la oposición”.



Se trata de un total de “67 reparos realizados por la Intervención a un alcalde que, además de que hace poco, lo que hace lo hace mal”; de los cuales 24 son del Ayuntamiento; 26 del Patronato de Deportes y 17 del Patronato de Cultura.



Sobre el contenido de estos reparos, José Luis Alguacil también ha denunciado que “no hemos tenido acceso a la información completa, solo al listado, pero entre ellos se encuentran la famosa compra de mascarillas hace un año o las famosas también protecciones que se realizaron en la Fuente de la Niña para el Festival Gigante por parte del Patronato de Deportes; otro de los hechos que hemos denunciado en varias ocasiones”.



Así, el concejal del Grupo Popular ha dicho también que el Tribunal de Cuentas tendrá que estudiar la forma en la que Alberto Rojo y su gobierno de PSOE y Ciudadanos llevaron para su aprobación las ayudas a las empresas y expedientes de compra de hace un año; una aprobación que el Grupo Popular no apoyó “no por las medidas planteadas sino por las irregularidades que conllevaban a la hora de la tramitación” y que “ahora será el Tribunal de Cuentas, como se advirtió en su día por parte de este grupo municipal, el que decida si se hizo bien o no y las posibles consecuencias”.



Por último, el concejal del Grupo Popular ha recordado que la liquidación que se aprobará mañana demuestra muchas cosas: entre ellas, que el gobierno bipartido de Rojo y Ciudadanos “han estado mintiendo al decir que el Ayuntamiento de Guadalajara estaba en quiebra por la herencia de la gestión del Partido Popular” y que les sobren 4 millones de euros que en total suman 9 millones de euros con los remanentes denota “la pésima gestión en momentos de extrema necesidad en los que al Ayuntamiento de Guadalajara le está sobrando 9 millones de euros, en vez de invertirlos en la gente y en la ciudad”.



El pleno de mañana convocado por Rojo es para dar cuenta de la liquidación de 2020 con superávit de cerca de 4 millones de euros en un año de extrema necesidad, y con disponibilidad de 9 millones de euros en caja del Ayuntamiento; y cuando decían que estaba en quiebra. “Esto pone de manifiesto lo que ya los vecinos de Guadalajara comentan en la calle: que este gobierno no arranca, este alcalde no arranca y además con ese lema que llevó en campaña que se le ha vuelto en contra porque ahora es realmente cuando “Guadalajara está parada” como él decía”, ha finalizado Alguacil.