EL DESPRECIO DE PAGE A LAS CORTES DE CLM : Denuncian las "artimañas" de Page que NO va a los Plenos del Parlamento Regional y se AUSENTA en las votaciones

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 12 de marzo de 2021 , 06:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado el desprecio que el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, hace al Parlamento autonómico, a la Democracia y a todo el pueblo de Castilla-La Mancha al ausentarse de la votación del pleno de las Cortes regionales.



Así lo ha señalado Merino en rueda de prensa, donde ha criticado que estas “artimañas” las viene realizando Page desde el inicio de la legislatura con el objetivo de ausentarse de las preocupaciones de los castellano-manchegos.



La portavoz parlamentaria del PP ha recordado que el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ya cambió el sistema de votación para que esta no se produjera al finalizar cada punto y se hiciera al final de la sesión plenaria, dando facilidades a Page para no acudir a los plenos.



Merino ha incidido en que el pleno ha debatido temas importantes como la crisis sanitaria en la región o la crisis económica que afecta gravemente a colectivos como el deporte, la cultura o las peluquerías. “Esto es grave, Page no solo no viene a los plenos, no viene ni a votar”, ha añadido.



Por ello, ha pedido al jefe del Ejecutivo que “deje de buscar excusas” y acuda al pleno del Parlamento autonómico, ya que “es su obligación y su deber como diputado regional”, por ello ha exigido a Page que “recapacite en esta actitud rebelde”, ya que el pueblo castellano-manchego se merece el respeto de su presidente.



Por último, Merino ha señalado que si “tan importantes son las reuniones” que cada jueves se agenda Page para no estar presente en el pleno, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a que el pleno se celebre otro día, ya que “su obligación es estar presente cuando se tratan asuntos que preocupan a los castellano-manchegos”.