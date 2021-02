Page baraja RETRASAR el toque de queda a la medianoche pero NO levantará el cierre perimetral de Castilla La Mancha

viernes 26 de febrero de 2021 , 20:01h

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno regional se plantea trasladar el toque de queda hasta las doce de la noche en la reunión del próximo martes, 2 de marzo, aunque "posiblemente" habrá "especificaciones" según los sectores.



En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, García-Page ha señalado que la decisión final se valorará "con los profesionales a lo largo de estos días" y ha explicado que reducir las restricciones tiene un planteamiento "pedagógico" ya que los ciudadanos aceptan las medidas cuando los indicadores de contagios son altos pero lo aceptan "mucho mejor" si cuando los indicadores se normalizan se recupera "algo" la normalidad.



Lo que ha avanzado ha sido que "estamos en disposición" de trasladar el toque de queda desde las diez de la noche (actuales) hasta las doce aunque "posiblemente con algunas especificaciones según los sectores" y, en todo caso, siempre "con mucha prudencia".



García-Page ha reconocido que ha sido "durísimo" firmar decretos con restricciones, pero ha resaltado que "lo que más me hubiera dolido es que no hubieran sido eficaces", sobre lo cual ha subrayado que "todas las medidas que hemos adoptado, por municipios o en el conjunto de la región, han tenido una eficacia tremenda".



Ha defendido que esta realidad "no se puede desconocer" ya que controlar el virus es la "prioridad" de todos los gobiernos "incluso para mejorar la economía".



También ha agradecido el comportamiento "muy mayoritario" de la sociedad, que ha cumplido las normas decretadas, lo que ha dado como fruto los niveles "muy buenos" que tiene Castilla-La Mancha en este momento.



En otra entrevista en la Cadena Ser, Emiliano García-Page ha avanzado que será "muy difícil, por no decir imposible tal y como evolucionan los datos de comunidades vecinas" levantar el cierre perimetral de la comunidad autónoma, y ha dicho que verán cómo evolucionan las regiones colindantes (Madrid en particular) porque "tenemos que proteger el nivel de incidencia, movilidad y afectación" que tiene el virus.



Al respecto, ha manifestado que "prácticamente todas" las comunidades autónomas están manteniendo sus cierres, entre ellas Andalucía, Murcia, Castilla y León o Valencia, porque todas intentan "terminar de rematar la faena" antes de ir abriendo.



García-Page ha señalado, no obstante, que durante "muchos" meses deberá seguirse una actitud "muy cautelosa", hasta que sea mayoritaria la dispensación de la vacuna, y ha avanzado que en próximos días, tal vez en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo martes, abordarán nuevas medidas de apertura de los centros ocupacionales.



Sobre el horizonte de Semana Santa, el presidente regional ha dicho que es un escenario "muy distinto" al de la pasada Navidad, por lo que no tiene "tanto reparo" de cara a estas fechas.