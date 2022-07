La última triquiñuela para evitar las listas sanitarias de espera en CLM : "Se cierran consultas sin previo aviso porque sin agenda no hay citas, y sin citas,...NO hay espera”

Advierten que la sanidad de CLM está hecha "unos zorros": “Es inconcebible que se estén suspendiendo operaciones por falta de camas”

martes 26 de julio de 2022 , 13:48h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido hoy que la sanidad pública regional está “hecha unos zorros” y ha asegurado que es “inconcebible” que se estén suspendiendo operaciones por falta de camas.



Así se ha pronunciado Agudo, -en Cuenca-, en el acceso al nuevo Hospital de la ciudad, donde ha denunciado que la nefasta gestión sanitaria de Page en Castilla-La Mancha ha provocado que cada día “esté empeorando más”.



En este sentido, ha calificado de “inconcebible” el hecho de que se estén suspendiendo intervenciones quirúrgicas en los hospitales de la región por falta de camas, que no se estén operando a pacientes por la falta de previsión del Gobierno regional o que se estén cerrando plantas.



Y, todo ello, - ha indicado-, sumado a un personal sanitario que está “saturado” ante el colapso que hay en la Atención Primaria, con agendas de profesionales que pasan de “35 o 40 pacientes” a “75 u 80” porque no se están cubriendo las bajas ni los permisos.



Además, ha lamentado que las listas de espera sanitarias “son interminables”, siendo Castilla-La Mancha la región donde más hay que esperar de media para una operación. “Los pacientes tienen que esperar hasta 286 días para una intervención quirúrgica”, según datos oficiales del Sistema Nacional de Salud.



Y, ha calificado como auténtica “vergüenza” que a día de hoy haya 32.245 pacientes más en las listas de espera que en el año 2015. Con más de 30 mil personas esperando desde que Page es presidente de esta tierra.



Así mismo, ha indicado que hay 6 mil pacientes más esperando en el último año, a pesar de que las listas están “manipuladas y maquilladas” de que el Gobierno de Page “hace trampas” para tapar que Castilla-La Mancha es la región donde más hay que esperar.



También, ha denunciado que Page ha “ordenado” que se renueven las citas sanitarias para que compute la espera de la última cita, y ha “ordenado” que se cierren consultas sin previo aviso porque “sin agenda no hay citas, y sin citas no hay espera”.



Todo ello, sumado a que Castilla-La Mancha ha sido la región en la que su Gobierno más ha rebajado la inversión en materia sanitaria y que no ha cumplido su promesa de poner en marcha la Carrera Profesional Sanitaria.



Agudo ha recordado que cada jueves, en las Cortes Regionales, el PSOE y Page “dicen no” a todas y cada una de las propuestas del presidente Paco Núñez que continúa proponiendo medidas tras escuchar a los profesionales sanitarios con el fin de mejorarla. “Y todos los días recibimos un No por parte del Gobierno socialista de Page”.



Por su parte, el portavoz municipal, José Ángel Buendía, ha recordado que el nuevo Hospital es una promesa desde al año 2010 por parte del PSOE, pero la realidad es que, a día de hoy, faltan 75 millones de euros para terminarlo.