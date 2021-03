Núñez advierte a Page que no descansará hasta que las Cortes regionales acojan un debate sobre el deporte en Castilla-La Mancha

lunes 01 de marzo de 2021 , 16:34h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido al PSOE de Emiliano García-Page que no descansará y que no dejará de trabajar y pelear hasta que el pleno de las Cortes regionales acoja un debate sobre el deporte que aborde su declaración como actividad esencial, de la bajada del IVA para el sector o de la creación de una Mesa Regional del Deporte.



El líder de la oposición se ha comprometido de esta forma con los profesionales de la actividad física y del deporte, con las federaciones, con los clubes o con los representantes del deporte amateur y escolar.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), donde está manteniendo una intensa jornada de reuniones con colectivos de hosteleros, del deporte y de la agricultura local, acompañado de la portavoz municipal del PP, Encarnación Medina; del presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde y de la portavoz parlamentaria, Lola Merino.



“Lo pediremos una y mil veces, insistiremos una y mil veces y presionaremos una y mil veces a Page para que deje a un lado sus vetos y la mayoría absoluta que impide que se hable de estos temas”, para, según ha dicho, pasar a hablar de los ellos en el Parlamento autonómico.



Núñez ha lamentado que Page haya decidido vetar que el pleno del próximo jueves hable del deporte. En este sentido, ha recordado que el PP-CLM tenía la intención de que la sesión plenaria de esta semana sirviera para debatir sobre una actividad tan importante como es la práctica deportiva.



Para el líder de los ‘populares’ la actitud del PSOE es “intolerable y grave”, ya que nos lleva a una “oportunidad perdida” y a la constatación de “lo poco” que le importa a Page el deporte.



Por ello, se ha preguntado “qué tiene el PSOE y Page en contra del deporte y de los deportistas para no querer que se hable de ellos el jueves”. “¿Por qué el PSOE y Page se niegan a hablar de declarar al deporte como actividad esencial, de bajar el IVA al sector, de crear una Mesa Regional o de los valores que imprime el deporte? Este es Page”, ha lamentado.



Núñez ha criticado que el PSOE, en lugar de permitir que se hable de los temas que preocupan a los castellano-manchegos y que deberían ocupar a los partidos, decide “vetar debates” donde los socialistas “no quieren participar, bien porque no creen en ellos o bien porque no los van a apoyar”.



El presidente del PP-CLM ha aseverado que el partido seguirá trabajando para “doblegar ese brazo de la mayoría absoluta del PSOE que impide que se hable del deporte en las Cortes regionales”.



MOCIONES SOBRE EL DEPORTE EN LOS AYUNTAMIENTOS



De otro lado, Núñez ha avanzado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha, y ya que el PSOE no quiere que se hable en el Parlamento autonómico, va a poner en marcha una batería de mociones municipales para que en los ayuntamientos de la región se pueda debatir del deporte.



“El PP lo tiene claro, el deporte es una actividad esencial”, ha insistido, ya que la actividad física y el deporte es fundamental por todos los valores que imprime y “eso lo vamos a defender a todos los niveles”.



Así, el objetivo es que en cada municipio se hable de los valores y de las aportaciones del deporte y su generación de riqueza y empleo, pidiendo desde los ayuntamientos que el deporte sea declarado actividad esencial, que se baje el IVA al sector o que se cree la Mesa Regional del Deporte, exigiendo además que el PSOE, a nivel local, se posicione al lado de sus deportistas.