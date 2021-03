Guarinos recuerda a Page que CLM ha sido una de las comunidades con más restricciones, menos criterio y peores resultados, liderando la tasa de mortalidad y arruinando a miles de familias y negocios

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 11 de marzo de 2021 , 13:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha recordado hoy a Page que nuestra región ha sido una de las comunidades con más restricciones de toda España sin aplicar “prácticamente ningún tipo de criterio”, obteniendo los peores resultados, liderando la tasa de mortalidad y arruinando a miles de familias y negocios.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, después de la comparecencia de Page tras la celebración del Consejo Extraordinario de Gobierno, donde ha lamentado que en nuestra región “lo que ha faltado es sentido común” al no haber tenido una estrategia “clara y sensata” para hacer compatible la lucha contra el virus y salvar, al mismo tiempo, vidas y empleos.



De esta manera, ha acusado a Page de pretender aplicar medidas que han sido “café para todos”, independientemente de la incidencia del Covid19, mientras que, en otras comunidades como la vecina comunidad de Madrid, se ha actuado con “criterio y responsabilidad, sopesando el equilibrio entre la salud y la economía de miles de familias que lo están pasando verdaderamente mal”.



Además de esto, Guarinos ha lamentado que, a pesar de que Page sabía que en la vecina Comunidad de Madrid se estaban tomando medidas que funcionaban con confinamientos concretos, aquí en Castilla-La Mancha se han tomado las medidas más restrictivas que nos podíamos imaginar, confinando a todos los municipios por igual, independientemente de los datos de incidencia acumulada.



“Page ha conseguido que, a pesar de todas estas medidas restrictivas, seamos la comunidad que tiene la mayor tasa de mortalidad de toda España y la segunda con mayor letalidad”, ha indicado.



Por lo tanto, - ha continuado-, “Page ha fracasado con las medidas adoptadas en la región desde el punto de vista sanitario, económico, de las personas y las familias, porque está arruinando a mucha gente con unas medidas que carecen de criterio”.



Por otra parte, ha recordado que, mientras en Madrid se han salvado 320.00l empleos, en nuestra comunidad caminamos hacia los 200.000 desempleados, en una pandemia que se está llevando por delante muchas vidas y también a muchas empresas y familias.



Page no es ejemplo de diálogo, no ha escuchado a nadie en esta tierra



Además de esto, Guarinos ha denunciado que Page no solo ha faltado el respeto a todo el mundo y ha sido el peor dirigente en la gestión de la pandemia en España, sino, que su “soberbia y borrachera de éxito” le ha llevado a excluir a casi todo el mundo en su ámbito de toma de decisiones.



Así, ha recordado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez ha pedido a Page de manera insistente que escuchara a los grupos de la oposición, pero se ha negado, y que además constituyera grupos de trabajo para la recuperación económica y social de nuestra tierra. Pese a ello, Page ha impedido a la sociedad civil que viniera a sede parlamentaria a explicar sus demandas, propuestas, necesidades y reivindicaciones.



Por lo tanto, “es falso que Page haya estado dialogando con la sociedad castellano-manchega y que sus medidas sean fruto de esos encuentros”.



“Page no ha escuchado a nadie, nada más que a su propia soberbia, y como resultado tenemos que Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor tasa de mortalidad, camino de los 200.000 parados y con una economía maltrecha por culpa de las inadecuadas medidas que ha tomado el Gobierno regional”, ha concluido.