Guadalajara y CLM adelanta el toque de queda a las 23 horas en Semana Santa, se permitirá encuentros de 6 personas en terrazas limitando SOLO a convivientes las reuniones domiciliarias

Toda Castilla-La Mancha tendrá medidas especiales nivel 2 a partir de este viernes

jueves 11 de marzo de 2021 , 12:54h

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha explicado hoy que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordó en la tarde de ayer la limitación de reuniones en espacios públicos cerrados a como máximo cuatro personas y a seis en espacios públicos abiertos. En espacios privados las reuniones se limitarán a los convivientes.



En este sentido, en rueda de prensa, Fernández Sanz ha explicado que estas medidas serán de aplicación desde el 26 de marzo al 9 de abril en todo el territorio.



El objetivo, ha dicho el consejero, es prescindir de actividades no esenciales donde no pueda garantizarse el cumplimiento de las medidas preventivas, mantener aquellas que han demostrado ser efectivas para el control de la pandemia y evitar viajes innecesarios.



Fernández Sanz ha resaltado que a las 00:00 horas se publicarán dos resoluciones, una para dictar que todos los municipios de Castilla-La Mancha pasan a nivel 2 de medidas especiales, debido a la buena evolución de los datos, y la segunda para renovar que el uso de la app ‘Ocio Responsable’ sea de carácter voluntario.



La primera resolución se debe a que la Incidencia Acumulada a 14 días en Castilla-La Mancha es de 76,94 casos por 100.000 habitantes y de 30,35 en Incidencia Acumulada a siete días por 100.000 habitantes, lo que hace presagiar un periodo de estabilidad en las próximas semanas. Así, a partir de mañana toda la Comunidad Autónoma pasa a medidas especiales nivel 2, sin municipios en nivel 3.



SE AUMENTA LA VOLUNTARIEDAD DEL CÓDIGO QR.-



En esta comparecencia, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado que la voluntarierdad de usar la herramienta del código QR para acceder a la hostelería se mantiene mientras se busca “la máxima seguridad” y se espera a la conformación de una aplicación similar a nivel nacional.



El consejero ha vuelto a realizar una llamada a la prudencia, ya que el índice de contagio en Castilla-La Mancha ha vuelto a subir hasta 0,9, llamando a no relajar las medidas de protección, como el uso de las mascarillas y respetar la distancia social.