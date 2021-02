El PP denuncia que las Cortes Regionales están al “servicio de Page” que “impide” la actividad parlamentaria con la “complicidad” de Bellido

lunes 01 de febrero de 2021

El GPP ha denunciado hoy que las Cortes Regionales están “al servicio de Page” que está “impidiendo” que se desarrolle la actividad parlamentaria con normalidad con la “complicidad” del presidente, Pablo Bellido.



Así se han pronunciado las diputadas regionales del GPP, Merino y Guarinos, donde han lamentado que el presidente de las Cortes Regionales está imposibilitando la celebración de plenos para que Page “no se someta al control parlamentario” desde el pasado 21 de enero.



En este sentido, la portavoz del GPP, Lola Merino, ha recordado que, dentro de un mes se cumplirá un año desde que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestra región, y Page solo ha comparecido una vez en el Parlamento Autonómico – el pasado 2 de mayo- a pesar de que el responsable de la gestión sanitaria en esos momentos era el Gobierno nacional.



De esta manera, ha señalado que, en este segundo periodo de sesiones, el presidente de las Cortes ha decidido anular los plenos durante el mes de enero y realizar comparecencias telemáticas.



Así, ha detallado que el GPP ha presentado la solicitud de comparecencia de todos los consejeros para que acudan a las Cortes Regionales a dar explicaciones sobre la gestión de esta tercera ola y de la borrasca Filomena. Y “ninguna de esas comparecencias solicitadas se produjeron la semana pasada”, tan solo hubo dos, la de la directora general de CMM (que en plena pandemia no importaba prácticamente a nadie) y la de Bienestar Social que se tuvo que reanudar a las 16,00 horas porque la plataforma se cayó.



Por ello, Merino ha calificado esta situación de “muy grave”, ya que se está produciendo un “ataque a la Democracia” desde la propia “Democracia” y se está “impidiendo” que el GPP pueda ejercer su labor de control al Gobierno en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social.



Además de esto, ha denunciado que se está vulnerando la “separación de poderes”. “A Page se la ha subido la mayoría absoluta a la cabeza” y hace y “deshace” a su antojo en el Gobierno y en el Parlamento Autonómico.



Por eso, ha recordado a Page que las Cortes “no son su cortijo” y aunque tenga mayoría absoluta eso no supone que tenga que evitar “con la complicidad de Bellido” que sea sometido al control del Gobierno.



También, ha lamentado que se está “coartando” el derecho al control parlamentario que le corresponde al GPP, como principal grupo de la oposición, y que además está “rehuyendo” de rendir cuentas al pueblo de Castilla-La Mancha.



Así, ha insistido en que las Cortes es la representación de la soberanía popular y representan al pueblo de nuestra tierra, y ahora, más que nunca, los castellano-manchegos necesitan “conocer la verdad” y toda la información y tienen que saber por qué se toman determinadas medidas o decisiones durante la pandemia.



Merino ha asegurado que las Cortes Regionales es el único parlamento de toda España que no está celebrando sus plenos con “normalidad democrática”. Así, ha explicado que el resto de comunidades tienen plenos ordinarios con total normalidad y respetando las medidas de seguridad con la presencia reducida de diputados y voto telemático.



“Es insólito que los niños puedan ir a las aulas de manera presencial y en las Cortes no se puedan celebrar plenos y comisiones”



Por su parte, la vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales y diputada del GPP, Ana Guarinos, ha denunciado que, desde el primer momento que se declaró el Estado de Alarma, Page se propuso como objetivo “silenciar el parlamento”, a la “oposición” y a toda la sociedad castellano-manchega.



Así, ha asegurado que es muy “grave” que el máximo responsable de las Cortes, Pablo Bellido, acepte la posibilidad de limitar la actividad parlamentaria “acatando” las órdenes del Gobierno regional y actuando “silenciando” todo lo que puede el Parlamento.



Guarinos ha acusado a Bellido de convertirse “en un miembro más” del Gobierno regional actuando más como miembro del PSOE que como presidente de las Cortes Regionales.



En este sentido, ha señalado que, el presidente de esta Cámara, en vez de ponerse “al servicio de las Cortes” se ha puesto al servicio de Page y está intentando reducir la actividad parlamentaria para evitar que el Gobierno sea controlado por la oposición.



La dirigente popular ha detallado que el Gobierno regional, el presidente de las Cortes y el PSOE “no quisieron” celebrar el pleno urgente, propuesto por el PP y Ciudadanos, para adoptar medidas de apoyo en materia económica para pymes y autónomos que fue solicitado a finales de diciembre.



Y, ha lamentado, que finalmente este pleno tuvo lugar el 14 de enero, una vez comenzado el periodo de sesiones y con una sesión “monográfico” y con un único punto en el orden del día.



“Nada impedía que se hubieran incluido más asuntos, pero no hubo voluntad por parte del PSOE”, ha recalcado Guarinos.



Además, estaba previsto que se celebraran tres plenos en el mes de enero los días, 14, 21 y 28, pero la semana pasada no hubo sesión plenaria porque no quisieron.



También, recordado que solo se han celebrado dos comparecencias de las 13 que ha solicitado el GPP.



También, ha denunciado que no exista actividad parlamentaria ni calendario de actividades, por lo que la “improvisación se ha convertido en la característica de este Gobierno y de este Parlamento” y su presidente actúa de manera “desordenada y desorganizada”.



Guarinos ha recordado que esta situación no sucede en ningún parlamento de España, y ha puesto como ejemplo la Asamblea de Madrid que está funcionando con “total normalidad” con plenos presenciales y comisiones garantizando la distancia de seguridad y el aforo adecuado para evitar los contagios.



Por ello, el GPP ha pedido que en estas Cortes continúe la actividad parlamentaria con normalidad exactamente igual que lo hace “cualquier familia” de esta región que se “levanta todas las mañanas” para ir a su puesto de trabajo y que la pandemia no le permite “quedarse en casa”.



Así, ha insistido en que los parlamentarios somos los “representantes” de la región y tenemos el derecho de venir a controlar al Gobierno y tienen la obligación de someterse al control parlamentario y la mayoría absoluta y el rodillo no se puede “seguir imponiendo”.



Por eso, ha preguntado al Gobierno de Page por qué los niños pueden ir al colegio y los profesores tienen que seguir impartiendo clases y los parlamentarios no pueden tener actividad presencial en los plenos y en las comisiones, ya que existen espacios que permiten guardar la distancia de seguridad.



Guarinos ha destacado que el GPP va a seguir solicitando que el Parlamento funcione con normalidad al igual que lo hacen el resto de parlamentos de nuestro país.



“Es insólito que los niños estén en las aulas de manera presencial y que se vayan a celebrar unas elecciones en Cataluña donde la gente puede ir a escuchar mítines de un municipio a otro, así como que se pueda ir a votar en plena ola y que en estas Cortes se pongan excusas para no celebrar de manera presencial los plenos y las comisiones”.



Por eso, para Guarinos la pandemia y el Estado de Alarma no es “excusa” para no celebrar plenos y comisiones a pesar de que el Gobierno se ha propuesto silenciar las Cortes y el presidente del Parlamento haya aceptado ser cómplice del silencio y de la falta de democracia.