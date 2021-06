Guarinos anuncia que el PP-CLM llevará el próximo jueves a Pleno un Debate General relativo a los indultos

lunes 14 de junio de 2021 , 20:19h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, ha pedido hoy a Page que “se quite la careta”, “se arme de coraje y valor” y se pronuncie “claramente” en estas Cortes Regionales en relación con los indultos, que diga del lado de quién está, si está con Sánchez y con los independentistas, o con los españoles y los castellano-manchegos.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha anunciado que el PP-CLM llevará, el próximo jueves en el Pleno, un Debate General relativo a los indultos en el que espera que Page tenga una posición transparente y diga si está dispuesto a ceder España a los independentistas o, por el contrario, está en contra, tal y como va “vendiendo por los platós de televisión”.



De esta manera, ha asegurado que Page “ya no engaña a nadie”, puesto que ha votado en contra en el Parlamento Regional, hasta en cuatro ocasiones, de que se prohíban los indultos.



En este sentido, ha recordado que ayer los españoles lanzaron un mensaje “claro” a los Gobiernos de Sánchez y Page, diciendo NO a los indultos y Sí a la Constitución, a la Concordia y al Estado de Derecho.



Por eso, ha lamentado que a Page le falta “valentía, valor y coraje” y le “sobren palabras y entrevistas en platós de medios nacionales”. Así mismo, ha señalado que Page debería de haber estado ayer con los miles de castellano-manchegos y españoles que salieron a defender la unidad de nuestro país, pero él no fue porque “no tuvo el valor de salir a defender a España y a Castilla-La Mancha, no tuvo el valor de enfrentarse a Sánchez”. “Una vez más, decidió ponerse del lado de su jefe Sánchez y callar ante tanta humillación que está ocasionando este Gobierno a todos los españoles”, ha indicado Guarinos.



Además de esto, ha insistido en que ayer, los españoles salieron a la calle para defender a España y la Constitución y que “ni Sánchez ni el PSOE la va a romper” porque por encima de los gobiernos y de los partidos está “España y los españoles”.



“Qué se puede esperar de estos políticos cuya palabra no tiene ningún valor y qué podemos esperar de Sánchez y de Page que dicen una cosa y hacen la contraria”, ha apuntado.



También, ha asegurado que qué “podemos esperar de aquellos que están dispuestos a vender a España con tal de continuar unos meses en el despacho y en el sillón de Moncloa a pesar de ser desleales y de traicionar a nuestro país”.



Acusa a los socialistas de querer inmiscuirse en el poder judicial



Por otra parte, Guarinos ha calificado de “muy grave” el hecho de que los socialistas de Page en Castilla-La Mancha hagan lo mismo que Sánchez en Madrid con el Poder Judicial, pretender inmiscuirse en los procesos judiciales abiertos, tratando de juzgar y condenar políticamente a personas que están limpias e íntegras, haciendo un juicio político paralelo y una condena política sin que nadie las haya juzgado ni condenado, vulnerando el principio de presunción de inocencia.



A pesar de ello, ha asegurado que el PP-CLM “no tiene ningún problema” de hablar en estas Cortes Regionales de cualquier asunto, a diferencia del PSOE de Page que ha tratado de impedir que el GPP debata sobre los indultos, algo que les preocupa mucho y les pone muy nerviosos, aunque finalmente “no se han atrevido” porque este grupo hubiera acudido al Tribunal Constitucional “para defender nuestros derechos”.



También ha dicho que “si el PSOE quiere que en estas Cortes debatamos sobre cuestiones jurídicas o resoluciones judiciales, no tenemos ningún problema, cada semana traeremos una de la larga lista que los socialistas de Castilla-La Mancha tienen pendientes”.



Así, ha detallado que, en estos momentos, hay “abiertos” muchos procesos judiciales relacionados con el PSOE, como es el caso del que fuera presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y actual Director General de la Policía, a quien Page llama “amigo”, Paco Pardo, cuya imputación es relativamente reciente. Además, ha avanzado que el PP-CLM también hablará en estas Cortes sobre las imputaciones del presidente de la Diputación de Albacete, o del que fuera viceconsejero de Medio Ambiente con Page que continúa “imputado” por varios delitos relacionados con al incendio que se produjo en una planta de residuos de Chiloeches, en la provincia de Guadalajara.



Y también, hablaremos de procesos de investigación judicial pasados, todavía sin esclarecer, entre ellos los que tienen que ver con el pelotazo urbanístico de Seseña, por ejemplo, procedimientos todos ellos relacionados, directa o indirectamente, con el PSOE de Castilla-La Mancha y, consiguientemente, con el secretario regional del PSOE de Castilla-La Mancha y máximo responsable del ejecutivo regional, Emiliano García-Page.