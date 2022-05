Guarinos señala que Page y Bellido imponen el “rodillo socialista” y se niegan a debatir sobre el modelo fiscal de bajada de impuestos que necesita la región

martes 10 de mayo de 2022

“Por mucho que el PSOE recurra al insulto y a la descalificación, ni el Partido Popular, ni Paco Núñez, nos vamos a dar por vencidos. Así se ha pronunciado la vicepresidenta segunda de las Cortes regionales y vicesecretaria de alternativa política del PP de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, en referencia a la necesidad de cambiar el modelo fiscal del PSOE de Page y Sánchez por uno de bajada de impuestos que reduzca la carga fiscal que pesa sobre los castellanomanchegos.



En comparecencia ante la prensa, Guarinos ha señalado que el PP, “como alternativa de Gobierno y como un partido responsable que somos, no desistiremos en seguir reclamando medidas en defensa de familias, pymes, autónomos, agricultores y ganaderos, medidas que alivien la carga que pesa sobre todos ellos, medidas que dejen de apretar el bolsillo de hogares y empresas, y de asfixiarlas. Medidas que ayuden a las personas a llegar a final de mes, que hagan a las empresas más competitivas y que conviertan a nuestra región en una tierra de oportunidades.”



La responsable popular ha dicho que, “mientras Page se conforma con ser lo que somos, Paco Núñez y el PP queremos ser mucho más de lo que somos y mucho mejor.”



Precisamente por estos motivos, “hemos pedido un Pleno monográfico en las Cortes regionales, un debate para contraponer el modelo fiscal del PSOE, el de Page -que nos exprime cada día un poco más- y el del presidente Paco Núñez, basado en una bajada de impuestos en la región”, ha apuntado Guarinos, argumentando que se trata de “un debate necesario para que Núñez y Page expongan y contrapongan los modelos que tienen para ayudar a los castellanomanchegos a hacer más llevadero el día a día, y a resolver los muchos problemas que tienen en estos momentos de grave crisis económica.”



La vicepresidenta segunda de las Cortes regionales, ha lamentado que “sorprendentemente, Page y el secretario del PSOE de Guadalajara y actual presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, se han negado a celebrarlo, y lo han hecho aplicando el ‘rodillo socialista’. Su ceguera política les hace vivir al margen de la realidad y de los problemas de los ciudadanos, demostrando que poco o nada les importa el sufrimiento de miles de familias que no llegan a final de mes por la subida desorbitada de precios y la elevada presión fiscal.”



Guarinos ha recordado que la decisión final de no acceder a la solicitud del PP ha sido del secretario de los socialistas de Guadalajara, de Pablo Bellido, que ha sido quien ha tomado la decisión “unilateral” de negarse a convocar el Pleno monográfico solicitado por el PP para este jueves, a diferencia de ocasiones anteriores en las que, a petición del PSOE, accedió a la celebración de un Pleno monográfico, celebrado el 18 de febrero de 2021, en relación con los fondos europeos. “Con su actitud, Bellido demuestra “servilismo y sumisión”, estar al servicio del PSOE y a la orden de Page; y Page demuestra “miedo” a contraponer su modelo fiscal con el de Paco Núñez, quizá porque el único modelo que tiene es el de subir impuestos, el mismo que nos aplica Sánchez a todos los españoles”, ha subrayado.



“Page, -ha señalado Guarinos,- se niega día sí y día también a hablar de la nueva pandemia, la económica y la social, se niega a hablar de lo que preocupa e importa a las personas, se niega a aportar soluciones a los problemas de las personas que cada día pagan más impuestos y tienen más dificultades. Mientras tanto, los Gobiernos de España y de Castilla-La Mancha utilizan los impuestos que a los ciudadanos tanto les cuesta pagar, para sufragar el mayor número de altos cargos y asesores, y los gobiernos más caros de la historia”.



“El PP no va ser partícipe de esta “cacicada” socialista, no va a ser partícipe de la negativa permanente a dar una respuesta urgente que de soluciones a los problemas y necesidades reales de los ciudadanos de nuestra región, mientras Sánchez y Page “hacen caja” a consecuencia de la inflación desbocada y la elevada presión fiscal. Ante la pasividad de Page y los socialistas, la responsabilidad de Núñez y del PP. Por todo ello, no cesaremos en el empeño”, ha concluido la responsable popular.