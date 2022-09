Guarinos pregunta a Page si condena o defiende a los socialistas condenados por el mayor caso de corrupción de la democracia en España

Asegura que Page ha utilizado su “rodillo parlamentario” y su “mayoría absoluta” para impedir que en sede parlamentaria se hable de una trama corrupta “organizada y consentida”, entre otros, por dos ex presidentes del PSOE cuya integridad y honestidad siempre ha defendido

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 15 de septiembre de 2022 , 18:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha preguntado hoy a Page si “condena, o, por el contrario, defiende a los socialistas condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de la Democracia en España”.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha pedido a Page que diga claramente si defiende a sus compañeros del PSOE, condenados por corrupción, y si va a apoyar que se indulte a los corruptos por el mero hecho de ser socialistas del puño y la rosa.



En este sentido, ha afirmado que el “silencio” de Page no tiene “nombre ni justificación”, y que se trata de un nuevo acto de cobardía al que ya nos tiene acostumbrados. “Page debe dar explicaciones de inmediato y debe pedir perdón a todos los castellanomanchegos por el mayor y más grave caso de corrupción de la Democracia, el macrofraude de los EREs”.



De esta manera, ha insistido en que Page tiene que rendir cuentas a los castellanomanchegos y además tiene la obligación moral y legal de hacerlo y la tiene como secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y como presidente de esta tierra.



“Queremos saber si Page sigue defendiendo la honestidad de Chaves y Griñán o condena la corrupción del PSOE”, ha indicado. Recordado las palabras de Page….



Así mismo, ha recalcado que Page debe pedir perdón por todo el daño que está haciendo el mayor caso de corrupción de la historia de la Democracia a las instituciones y además “debe respetar las decisiones judiciales y pedir que la sentencia se cumpla”.



“Merecemos una explicación, una disculpa y respeto, y Page debe pedir que se devuelva el dinero que el PSOE ha robado a todos los españoles”.



Por ello, ha recordado que hoy es un “buen día” para que pida perdón y condene este caso de corrupción delante de Sánchez y de todo su partido, y tiene la oportunidad de decir si está con Sánchez “apoyando la corrupción” o si está con los castellanomanchegos defendiendo que se cumpla la Sentencia y la Ley.



Page aplica el rodillo parlamentario para que no se hable en sede parlamentaria del mayor caso de corrupción de la historia de la Democracia



Además de esto, Guarinos ha señalado que Page ha utilizado su rodillo parlamentario y su mayoría absoluta para impedir que en sede parlamentaria se hable del mayor caso de corrupción de la Democracia, “organizada, conocida y consentida” por dos ex presidentes del PSOE cuya integridad y honestidad siempre ha defendido Page.



Por ello, ha advertido que la corrupción socialista no se puede saldar con el indulto del PSOE indultando al PSOE y a la corrupción del PSOE.



Y la razón, - según Guarinos, es la Sentencia conocida ayer del Tribunal Supremo que confirma definitivamente el macro fraude de corrupción de los ERE de Andalucía, condenando a 9 años de presión a Chaves y a 6 años a Griñán, dando por aprobada, definitivamente, la condena de los dos ex presidentes socialistas.



Una trama organizada que duró 10 años y que fue consentida por los máximos responsables del PSOE para comprar votos e influir en el resultado de las elecciones. Una trama que benefició al PSOE y no a los parados, creando un chiringuito particular para comprar “voluntades”, y que hasta la fecha no ha conocido arrepentimiento ni sentimiento de responsabilidad.



“Lo único que hemos escuchado por parte de Page es defender a los delincuentes socialistas compañeros suyos de partido, y defender la corrupción”, ha concluido.



Años de complicidad y dos meses de silencio



Además de esto, Guarinos ha recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha compartió, en agosto de 2014 un tuit en defensa de la honestidad de Chaves y Griñán en el caso de los ERE, y, en ese momento, Page ya era el secretario general del PSOE regional.



También, en junio de 2016. Sánchez decía que Chaves y Griñán eran dos personas honestas y que creía en su “inocencia”. Y Page, también se pronunciaba, y como buen alumno aventajado de Sánchez, unos días antes, afirmada en una entrevista en la Cadena SER, que pensaba “a conciencia”, porque los conocía, que eran “dos personas honradas”. Creía en la inocencia de ambos.



Así mismo, en septiembre de 2019, tras la petición de cárcel para Griñán, afirmó que tenía la convicción absoluta de que el ex presidente del PSOE era “una persona íntegra”.



Puso la mano en el fuego y se ha quemado. Decía entonces “Soy abogado de profesión, estoy convencido de que Griñán y Chaves quedarán exonerados de responsabilidad”. Añadía, “tengo la convicción absoluta de que Griñán es una persona íntegra y estoy convencido de que en el proceso judicial todo quedará claro”.