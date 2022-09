Guarinos: “Page contribuyó al engaño de Sánchez en su “alo presidente” con concejales y simpatizantes socialistas de Castilla-La Mancha”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 07 de septiembre de 2022 , 13:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha aseverado esta mañana, que Emiliano García- Page sigue demostrando que es un “monaguillo” de su Jefe y un fiel y leal servidor, ya que “contribuyó al engaño de Sánchez en su ´alo presidente´ enviando a dicho acto a concejales y simpatizantes socialistas de Castilla-La Mancha”.



Guarinos ha hecho estas declaraciones esta mañana, en rueda de prensa en Guadalajara, tras el acto que realizó el pasado lunes el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, “supuestamente con participación ciudadana” y en el que pudimos comprobar “que Sánchez y Page son exactamente lo mismo”. Utilizaron un evento que debía ser abierto con ciudadanos anónimos en La Moncloa “y lo convirtieron en un acto del PSOE, con representantes exclusivamente socialistas, concejales, afiliados y simpatizantes, “algunos de ellos de Castilla-La Mancha”. Por lo tanto, “Page contribuyó al engaño y al paripé que Sánchez realizó en la Moncloa, intentando engañar a todos los españoles”.



Guarinos ha lamentado el modus operandi del presidente socialista regional y ha recordado que “Page es una persona que se caracteriza por decir una cosa y hacer exactamente la contraria”. Verbalmente aparenta discernir de algunas de las políticas del PSOE a nivel nacional, pero, a la hora de la verdad, “las apoya, las vota a favor y las impulsa”, ha asegurado.



Sin ir más lejos, la coordinadora regional ha detallado varios ejemplos que demuestran “la incoherencia de Page”. En concreto, se ha referido a sus declaraciones en contra de los indultos a los independentistas, “pero a la hora de la verdad, en Castilla-La Mancha no se atreve a votar en contra, y en Madrid sus 9 diputados votan a favor de los mismos”. También ha recordado que Page suele manifestarse a favor de la Monarquía, “pero a la hora de la verdad apoya con los votos de sus diputados en Madrid la despenalización de las injurias a la Corona”. Igualmente, ha apuntado, que se caracteriza por manifestarse verbalmente por decir que hay que tomar medidas contra la ocupación ilegal de viviendas “pero, a la hora de la verdad, en Castilla-La Mancha y en Madrid, vota en contra de todas las iniciativas para proteger a los propietarios, y esconde en un cajón la ley aprobada en Castilla-La Mancha porque no se atreve a exigirle a Sánchez que adopte medidas contra la ocupación ilegal de viviendas”. También habla mucho del agua, ha dicho, “pero lleva dos años con un pacto adoptado por la mayoría de los castellanomanchegos en la Mesa Regional del Agua que no ha sido capaz de entregárselo a su jefe”.



Del mismo modo, ha señalado Page “no ha condenado el mayor caso de corrupción en España llevado a cabo por sus compañeros socialistas de Andalucía, que robaron cerca de 700 millones de euros a los parados, y le reprocha “que afirme que son personas ejemplares y honorables”, y que se plantee el indulto a los corruptos, por el mero hecho de ser compañeros suyos de partido, por el mero hecho de ser socialistas”. Todas estas contradicciones demuestran que “Page no es quien parece ser, y es cómplice y colaborador necesario de todas las políticas temerarias adoptadas y aprobadas en España por el PSOE y por Pedro Sánchez”.



Por todo ello, ha asegurado que Page no está a la altura de lo que Castilla-La Mancha necesita, que necesitamos un presidente a la altura de Castilla-La Mancha y una alternativa encabezada por Paco Núñez que, en unos meses, será presidente de nuestra tierra, exactamente igual que sucederá con Feijóo en España”.



Intervención de Feijóo en el Senado



Guarinos también se ha referido a la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer en el Senado, donde asegura que “vimos a un magnifico presidente, frente al cínico y gran actor que es Pedro Sánchez”.



La coordinadora general ha apuntado que Feijóo acudió al Senado pata hablar de los problemas y de las preocupaciones de los españoles, para hablar de la necesidad de Pactos de Estado para sacar a este país adelante, realizando propuestas útiles. En definitiva “distinguimos a un hombre de Estado que fue a aportar iniciativas y soluciones, frente a un Sánchez que lo único que hizo fue criticar e intentar desprestigiar a Feijóo”.



Una vez más “comprobamos como Sánchez no está a la altura de lo que los españoles necesitan y que solo acierta cuando copia y rectifica las medidas que el Partido Popular lleva proponiendo desde hace muchos meses”.



Ampliación Hospital Guadalajara



La coordinadora general del PP-CLM ha recordado que Page lleva más de siete años de Gobierno en la región, periodo durante el cual ha realizado ocho anuncios con fecha para la inauguración de la ampliación del Hospital de Guadalajara y que, “a día de hoy los guadalajareños seguimos sin poder utilizar las nuevas dependencias”.



En mayo de 2016, Page anunció que habría que esperan tres años para que todo estuviese terminado y funcionando; en julio de 2018 anunció que a finales de 2020 estaría terminado; en marzo de 2020 aseguró que abriría en abril de 2021; en septiembre de 2020 anunció que las obras estarían finalizadas en verano de 2021; en septiembre de 2020 anunció que el cronograma del traslado estaría en dos semanas y que las obras finalizarían en verano de 2021; el 19 de agosto de 2021 el Sescam firmó la recepción parcial de la obra de ampliación, a la espera de la construcción del acceso de comunicación entre el hospital nuevo y el viejo; el 26 abril de 2022, las obras están paralizados, y sin nueva fecha, para el traslado del Hospital de Guadalajara al nuevo edificio; el 25 de mayo de 2022, Page presenta el Plan Funcional de la reforma del Hospital del Universitario de Guadalajara y el 31 de agosto de 2022 Page anuncia que la inauguración de la ampliación será el 14 de septiembre y contará con la presencia de la mayor representación del Estado.



Guarinos ha reprochado a Page que en 7 años y medio “no haya sido capaz de poner en marcha la ampliación del Hospital de Guadalajara, cuando él mismo exigía al Gobierno del PP que lo hiciera en menos de cuatro años”.



Finalmente, ha apuntado que “desde el Partido Popular de Guadalajara confiamos en que la ampliación del Hospital sea una realidad y no una foto y un nuevo engaño la próxima semana”, advirtiendo que espera que el acto del próximo día 14 no sea sólo el corte de la cinta inaugural, sino que las nuevas instalaciones sanitarias se pongan definitivamente al servicio de los guadalajareños”.