CSIF acude a la vía judicial ante la imposición de la Junta de Page de recuperar los días lectivos de la borrasca Filomena

lunes 08 de febrero de 2021 , 12:29h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acudido a la vía judicial para impugnar la decisión de la Consejería de Educación de recuperar los días lectivos 8, 9 y 10 de enero, que no se impartieron a causa de la borrasca Filomena.



CSIF considera que la Administración regional no optó por decretar la docencia online, además de que la legislación laboral actual señala que la ausencia está justificada cuando se produce por causa de fuerza mayor, en este caso las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca. De esta forma, no procede aplicar una recuperación de días cuando es imposible acudir al centro de trabajo por existir un riesgo para la salud y seguridad de trabajadores y usuarios.



Asimismo, la modificación sustancial del calendario supone un cambio en las condiciones laborales del profesorado que no ha sido negociada en Mesa Sectorial, su órgano competente, mientras que la aprobación en Consejo Escolar no tiene un carácter vinculante. De esta forma, una vez más la Consejería de Educación no toma en consideración la opinión de los docentes y de sus representantes sindicales.



La mayoría de consejos escolares está decidiendo recuperar estos días los próximos 15 y 16 de febrero, una medida que no atiende ni cumple con criterios pedagógicos sustanciales al tratarse de un periodo de descanso de alumnos y docentes.



El recurso contencioso-administrativo se presenta contra la Resolución de 28/01/2021, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se modifica la Resolución de 16/06/2020, de calendario escolar para las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2020-2021.