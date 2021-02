Paco Núñez reclama a Page la apertura inmediata de la hostelería en Castilla-La Mancha, siguiendo el modelo de Díaz Ayuso en Madrid

jueves 04 de febrero de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, la apertura inmediata de la hostelería en Castilla-La Mancha, con un modelo similar al de la Comunidad de Madrid.



Así lo ha señalado Núñez, tras mantener un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de esta Comunidad Autónoma.



El presidente regional del PP ha destacado que la hostelería “no es el problema”, poniendo en valor que medidas implantadas por el Ejecutivo de Díaz Ayuso, como el refuerzo de los controles a los bares y restaurantes a través de inspecciones de la Dirección General de Salud Pública, “son fundamentales” para este sector.



Núñez ha añadido que es importante que se asegure una ventilación adecuada de los espacios cerrados o la distancia social; además de medidas como la recomendación de que los comensales solo se retiren la mascarilla cuando se proceda a la ingesta.



Por ello, para el jefe de la oposición es vital apostar por aspectos como “el empleo de la mascarilla, el respeto de la distancia social y de las medidas de protección, el cumplimiento de los aforos, la dotación de elementos de desinfección a los clientes y medidas de limpieza y desinfección en los establecimientos”.



“Page no puede culpar a la hostelería de la situación que está sufriendo Castilla-La Mancha, ellos no son el problema”, por lo que debe permitir que los hosteleros de la región retomen su trabajo con todas las medidas sanitarias de forma inmediata.



Núñez también ha apostado por que el deporte sea considerado una actividad esencial. Por ello, ha reclamado la apertura de los gimnasios y los centros deportivos para que los ciudadanos acudan a hacer deporte con todas las medidas sanitarias que requiere la situación por la que está atravesando la región.



En el transcurso de la reunión, los dos dirigentes han recordado las medidas que puso en marcha Madrid a partir del verano y que consistieron, fundamentalmente, en la realización de test masivos que sirvieron para localizar los focos de contagio y poder aislar el virus y controlar su propagación.



De esa manera, el Gobierno de Madrid consiguió bajar los índices de incidencia acumulada y el número de total contagios para no verse obligado a cerrar actividades económicas básicas. Esta situación contrastó de manera especial con nuestra región, en la que el Gobierno de Page ha sido durante muchos meses uno de los que menos pruebas ha hecho, lo que le ha llevado a no controlar la pandemia debidamente.



El líder del PP-CLM ha recordado que Castilla-La Mancha realiza 2.391 test por cada 100.000 habitantes, mientras la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.717 pruebas por cada 100.000 habitantes.



Por eso, Núñez ha insistido en la necesidad de hacer test masivos que sirvan para detectar los focos de infección y aislar el virus, en vez de tomar medidas como cerrar la hostelería, gimnasios, peluquerías y otros comercios en los que se ha demostrado que el riesgo de contagio, con las medidas de control adecuadas, es mucho menor.